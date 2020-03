La joya del Borussia Dortmund que rechazó a la Selección argentina

El pibe de 17 años confirmó que su decisión es representar al país de su papá, el histórico Claudio Reyna.

A días de que Lionel Scaloni anuncie la primera lista de convocados del año para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, un joven futbolista que se rumoreaba que podría ser citado por primera vez a la Selección argentina descartó de lleno esa posibilidad.

Se trata de Giovanni Reyna, un juvenil de 17 años que ya se destaca en el . El joven mediocampista ofensivo nació en , pero podría nacionalizarse argentino -por parte de su abuelo paterno- o portugués -país de origen de su abuela paterna- y jugar para la Selección de cualquiera de esos países. Sin embargo, prefirió defender los colores de la nación de su papá, Claudio Reyna, histórico símbolo del fútbol estadounidense.

"Soy consciente de los rumores, pero es bastante claro para mí. Solo quiero jugar para . Ese es mi país de origen", aseguró Gio, sin dudar, en declaraciones al periódico Ruhr Nachrichten.

Por otra parte, Reyna descartó su participación para el conjunto norteamericano en los de Tokio 2020 ya que hoy por hoy se asentó en el plantel de BVB, perfilándose como el reemplazante ideal de Jadon Sancho -cuando sea transferido-. "Podría perder mi lugar en el equipo. No creo que tenga sentido. Me quedo aquí, el Dortmund me ha dicho que me necesitan aquí", concluyó.