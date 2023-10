La ironía de Xavi tras la designación de Gil Manzano para el Clásico Barcelona - Real Madrid: "Lo ha detectado un ordenador, esto se decide a sorteo, ¿no?"

Xavi Hernández comparece en la previa del Clásico ante el Real Madrid. El arbitraje y los lesionados, ejes centrales de su rueda de prensa.

Xavi Hernández compareció este viernes en la previa al partido contra el Real Madrid de la Jornada 11 de LaLiga. El entrenador del Barcelona tiró de ironía cuando fue consultado por la designación de Jesús Gil Manzano como árbitro del partido. Además, habló de los lesionados que podrían volver en el duelo frente al cuadro merengue.

"Representa mucho. Es un Clásico, todos lo jugadores a nivel mundial quieren jugar. Llegamos bien, a nivel de juego y sensaciones. Llegamos tras dos victorias. Sería un golpe de moral y confianza. Es vital de cara al objetivo de ganar la competición. Nos pondríamos delante en la clasificación. Todos quieren jugar. Estoy encantado con el compromiso de todos», empezó diciendo el técnico del Barcelona.

En cuanto a los lesionados, y el regreso de varios de ellos a los entrenamientos, señaló:: "A mí también me ha sorprendido verlos en el entrenamiento: jugadores que descartábamos quieren estar. Todos quieren estar en el clásico. Las sensaciones de todos son muy buenas y hay que esperar a mañana para la lista".

"No daré pistas de la alineación, pero está bien", comentó sobre Robert Lewandowski. "Todos quieren forzar para jugar. Pero el cuerpo técnico no quiere forzar a nadie. Están comprometidos con el equipo. Veremos mañana", agregó sobre Pedri. "Jugarán los que estén mejor, los que estén al cien por cien. No podemos cometer el error de no poner al que no esté al cien por cien".

La ironía de Xavi sobre Gil Manzano

La frase más destacada de Xavi pudo haber llegado cuando se le preguntó por el árbitro del Clásico, Jesús Gil Manzano. "Me parece que el ordenador ha detectado un árbitro, esto es a sorteo, ¿no? Pues digo lo mismo. Que sea lo más justo posible".

Es muy probable (demasiado) que el propio Xavi sepa que la designación de un árbitro para un Clásico no va a sorteo, ni tampoco lo decide un ordenador. Para designar a un árbitro de Primera hay una comisión dependiente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que a su vez es un órgano perteneciente a la Federación Española (RFEF).

Allí se deciden los colegiados que 'jugarán' cada partido dentro de unas normas y unas limitaciones. Si un colegiado no puede dirigir dos semanas seguidas al mismo equipo, tampoco lo puede hacer de local (o visitante) dos veces en la primera vuelta y un colegiado adscrito a una federación territorial no puede pitar a un equipo de ese territorio autonómico.

En ese sentido, la designación de Gil Manzano para el Clásico depende del CTA y se elige por distintos criterios. En general se toma en cuenta la experiencia, su carácter de internacional y otras aristas, pero en España los árbitros de los partidos no se eligen ni por sorteo y tampoco por ordenador, por lo que es evidente que Xavi tiró de ironía para hablar de Gil Manzano.

El historial de Gil Manzano con Barça y Madrid, favorable a los blancos

El Real Madrid es el equipo al que más veces ha pitado en su carrera con 47 partidos que se han saldado con 37 triunfos merengues, 5 empates y 5 derrotas. Mientras que ha dirigido 36 encuentros al Barça con 22 triunfos, 7 empates y 7 derrotas.

En el Real Madrid podrían recordarlo muy bien por una derrota 4-1 ante el Valencia en Mestalla en la que señaló tres penaltis en contra de los blancos. Sin embargo, los merengues ganaron el 78% de los partidos en los que pitó Gil Manzano, mientras que el récord del Barcelona baja a 61,11%.

Además, durante su carrera expulsó a 10 jugadores del Barcelona -entre ellos Luis Suárez, Neymar, Leo Messi (la única roja que vio el argentino a nivel de clubes) o Robert Lewandowski- por los 4 del Real Madrid (dos de ellas a Casemiro, una en un Clásico en el '90), pese a haber dirigido 9 veces más a los capitalinos. El saldo de los penaltis tampoco hace ilusión a los catalanes: 6 a favor y 5 en contra, mientras que al Madrid le pitó 14 a favor y 7 en contra.

Será el tercer Clásico de Gil Manzano

En lo que se refiere a los Clásicos, Gil Manzano pitará el tercero de su carrera tras haber debutado en este tipo de encuentros en octubre de 2014 impartiendo justicia en un 3-1 en el Santiago Bernabéu en el que el equipo que entonces dirígía Carlo Ancelotti se impuso al Barça de Luis Enrique.

Su segundo Clásico lo jugaron en el estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. El partido acabó con victoria para el Real Madrid (2-1) y con una jugada polémica donde los jugadores del Barcelona reclamaron penalti por agarrón sobre Braithwaite. Además, acabó expulsando a Casemiro por doble amarilla.