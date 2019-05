La intrahistoria de la salida de Setién del Betis y las opciones que se abren ahora

Su relación tirante con Serra Ferrer ha sido clave para la marcha del técnico cántabro

Quique Setién se va del Betis después de semanas de referéndum. Ha escuchado el ruido de la grada, en no pocas ocasiones contraria a sus postulados y uno de los principales motivos por los que se marcha del club. Se marcha, no le echan.

Los días previos a esta última jornada el club se debatía internamente a favor de si debía seguir o no. Según ha podido saber Goal, la idea de Setién era durante las últimas semanas la de seguir. Le quedaba un año más de contrato, tenía pensado cumplirlo y parte de la directiva estaba de acuerdo con la continuidad del técnico a pesar de que ya era evidente que no contaba con el favor de la grada. Sin embargo, desde el jueves el entorno del técnico ya no aseguraba la intención del preparador cántabro de continuar para dirigir el proyecto del curso 2019-20.

El viernes terminaron de desencadenarse los acontecimientos. La Cadena SER informó de la idea que el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer tenía al respecto. En la práctica es el director deportivo y tenía clara la cuestión, si se mantenía Setién en el banquillo, él se marcharía.

Ante el evidente divorcio del director deportivo con el técnico, Setién decidió comunicar al presidente que no seguiría. El cántabro sabe, además, que en condiciones normales no tendrá problema para encontrar un nuevo proyecto en para seguir entrenando la próxima temporada e incluso que ya hay clubes interesados en él.

En el había una guerra interna evidente, un conflicto que sumaba estilos opuestos y relaciones no muy buenas y que ha terminado ganando Lorenzo Serra Ferrer, apoyado por el sentir general de la grada.

De hecho, en la despedida de Setién se habla de mucha gente, de todos bien, y se obvia el nombre de quien fue su jefe. Las palabras de cariño al presidente Ángel Haro y al vicepresidente José Miguel López Catalán contrastan con la ausencia de Serra Ferrer. Por la noche, en las radios, el cántabro habló y al ser preguntado prefirió no cargar las tintas, pero sí dejó claro que no era un descuido ni un olvido involuntario, si Serra no está en sus agradecimientos es porque su ruptura ya era más que palpable.

Serrá y Setién, de hecho, llegaron al club a la vez y con maneras de entender el fútbol antitéticas. Al entrenador se le elogia y se le critica por ser estricto en sus ideales, entroncados en el juego de toque e inspirado en Cruyff. Serra pasó por el , pero su manera de ver el deporte siempre fue diferente, más conservador, de esos que no ven nada malo en el empate a cero.

Setién se marcha porque sabe que la salida de Serra Ferrer era inasumible en el contexto actual del club. La grada no iba a ser clemente con el técnico si el director deportivo daba el portazo. Llegó el momento, era uno y otro y el entrenador asumió que era él quien debía irse. Ahora busca un nuevo destino, y es probable que eso tampoco sea improvisado.

Él asegura no tener nada cerrado, aunque hay interés por él de la , un club que por su idiosincrasia pegaría mucho con la manera de Setién de entender el deporte. Es estable, gusta el juego de toque, no tiene un ambiente de referéndum constante y hasta tiene el bonus de quedarle cerca de Santander, su casa. También el y el pueden estar en la pomada y, del mismo modo, cuadrar con la misma idea, equipos de mitad de la tabla, con capacidad económica y cierta tranquilidad mediática.

En cuanto a Serra, ahora podrá tener de verdad el control sobre el estilo del club que con Setién le era inalcanzable. Los primeros nombres que se han relacionado se parecen mucho más al director deportivo, son Abelardo y Cocu. Ambos coincidieron con él en el Barcelona y tienen en su libreto empezar a construir los equipos desde atrás. Esa es la idea que ha ganado en el pulso del Betis.