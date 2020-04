La insólita dedicatoria que Florentino Pérez pidió a Francesco Totti

El exjugador de la Roma confiesa que el presidente del Real Madrid le pidió una camiseta firmada con una frase muy especial

Francesco Totti será siempre recordado como leyenda del fútbol y de la . El italiano tuvo incontables ofertas durante su carrera pero permaneció en el cub de su corazón toda su carrera, hasta su retirada en 2017. Entre los clubes que intentaron hacerle cambiar de opinión, el fue probablemente el que más cerca estuvo.

Nueva guerra entre AFE y La Liga por la vuelta del fútbol

Tras colgar las botas con 40 años, Totti reveló varias de las ofertas y entresijos durante su etapa de capitán romanista. Y una de las más llamativas tiene como protagonista al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: "Quiso mi camiseta con una dedicatoria distinta con respecto a las dedicatorias normales. Me pidió que escribiera 'el único jugador que me ha dicho que no a fichar por el Madrid'", confesó.

Más equipos

Tras su etapa de futbolista, Totti pasó a formar parte de la directiva de la Roma en el área deportivo, si bien la aventura duró tan solo dos años: "Dimito como directivo del Roma. Consideradas las condiciones, creo que es algo necesario y correcto. Nunca he tenido la posibilidad de actuar de forma efectiva en el área deportiva. Se me prometieron muchas cosas, pero ninguna ha sido mantenida. Luego pasa el tiempo, razoné y entendí que no quería seguir a disposición de personas que nunca me han querido en ese rol".

El artículo sigue a continuación

Su última aventura es la creación de dos agencias de representación, CT10 y IT Scouting: "Mi voluntad es encontrar a otro 'Totti', otro jugador de este nivel. Voy a buscar en Europa y en el mundo. Trataré de hacer crecer de la mejor forma los jóvenes talentos que encuentre. Ya encontré algún jugador joven de talento y le haré crecer como siempre quise crecer yo. Quiero que mis jugadores crezcan y tengan un camino distinto con respecto a los demás. Lo lograré. Cuando me pongo un objetivo, siempre tengo la determinación necesaria para alcanzarlo".

A la espera de oficilalidad, en aseguran ya que los primeros representados de Totti serían dos de los jóvenes talentos más brillantes de la : el delantero del Inter, Salvatore Esposito, y el extremo de la , Federico Chiesa.