La increíble anécdota de Arruabarrena que muestra la mala relación entre Riquelme y Palermo

El Vasco reveló que cuando regresó a Argentina para jugar en Tigre, en 2008, no logró juntar a sus excompañeros de Boca para comer un asado.

Juan Román Riquelme y Martín Palermo conformaron una de las mejores sociedades futbolísticas de la historia de Boca, sino la mejor. Juntos, el Diez y el Nueve ganaron cuatro torneos locales, dos Copas Libertadores, una y tocaron el cielo con las manos en la Intercontinental frente a . Sin embargo, toda esa química que tenían dentro de la cancha les faltaba fuera del terreno de juego: lo que comenzó como una relación personal distante terminó en una guerra fría entre ambos, con bandos y algunos chispazos públicos, como el día en que el Loco se convirtió en el máximo goleador del Xeneize y Román no lo acompañó en el festejo.

Para comprender hasta qué punto llegó a erosionarse la relación entre dos de los más grandes ídolos de la historia del club de la Ribera sirve una anécdota que reveló Rodolfo Arruabarrena de cuando regresó a en 2008 para jugar en Tigre, luego de ocho años en : "Recuerdo perfectamente que cuando llegué al país quise organizar un asado con excompañeros y algunos de River. Y sin embargo tuve que hacer dos asados diferentes porque no había sintonía entre ellos".

En diálogo con TyC Sports, el Vasco, que fue compañero de Riquelme y Palermo tanto en Boca como en , reconoció que no sabe cuándo fue que el vínculo entre ambos se rompió: "Cuando me fui en el 2000 no había ningún tipo de problema. Hay una foto donde yo estoy con Martín en Villareal y Román en en la que se ve que hay relación. Había enfrentamientos en partidos, charlas. Román incluso había alquilado la casa de Martín en Villarreal, hablaban constantemente".

Arruabarrena, además, contó que tampoco sabe qué fue lo que generó el cortocircuito: "Me enteré cuando se jugó la final contra el Madrid que había diferencias, pero no sabía. Nunca les pregunté por qué. No soy amigo pero tengo buena relación con ellos, de muchos años... Tengo la esperanza de que en algún momento se puedan amigar".