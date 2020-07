La increíble pelea entre Jurgen Klopp y Frank Lampard en el Liverpool - Chelsea

Los dos técnicos discutieron por una falta de Kovacic a Mané que permitio a Sadio Mané marcar el segundo gol de los reds.

El venció el pasado miércoles al Chelsea por 5-3 en un partido que pasará a la historia como el encuentro en el que los reds recibieron el título de campeones de la Premier League por primera vez rompiendo una sequía de 30 años.

Sin embargo, el duelo dejó una agria polémica entre los entrenadores de ambos equipos que se cruzaron comentarios subidos de tono después de una falta de Mateo Kovacic a Sadio Mané que acabó en gol de Tren Alexander-Arnold y que Lampard protestó airadamente haciendo que Jurgen Klopp reaccionara, tal y como ha mostrado Sky Sports en .

"¿Cómo fue la falta? No existe falta ahí", dijo Lampard mientras el segundo del Liverpool, Pep Lijnders, le recriminaba su actitud. Klopp apareció entonces para defender a su segundo: "Calma, calma. No hables con mi número dos...".

Lampard no se amilanó y respondió: "No, no, si va contra mí, ¡diré algo, jo...!". Klopp volvió a replicar diciendo "aun así, es falta" y el técnico inglés respondió: "¡No es una jo... falta. No te estoy preguntando. Cállate! ¡Que te den a ti también! Ganas un título y te vienes jo... arriba, que te jo...!".

Tras el partido, el propio Lampard restó importancia a la polémica aunque con algún dardo de por medio: "Para mí, no fue falta de Kovacic. (...) No tengo ningún problema con Jurgen Klopp, ha entrenado este equipo de manera fantástica. Hay una fina línea cuando ganas y ellos lo han hecho. Bien jugado, pero no seas tan arrogante".