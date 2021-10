La incesante lluvia de tarjetas amarillas para el Atlético de Madrid

Los de Simeone son el equipo que menos faltas comete del campeonato y el que más tarjetas amarillas ve en toda la Liga (36)

Diego Pablo Simeone se mordió la lengua después del partido ante el Levante. Al finalizar el encuentro, el argentino fue preguntado por la jugada del penalti de Lodi, señalado por González Fuertes. El Cholo dejó caer un sintomático "no me hagan hablar, no va a cambiar nada lo que diga". Eso sí, reflexionó sobre el partido dejando claro su punto de vista: "Yo no interpreto nada. Tenemos que mejorar como equipo, no nos tenemos que excusar por la actuación del árbitro, ni por el gol de ellos al final por un penal, ni por el penal del primer tiempo, ni por las 200 patadas a Joao que ninguna tuvo consecuencias...". Sin duda, el entrenador del Atleti estaba muy "caliente".

Lluvia de amarillas para los jugadores del Atleti

Que el Atlético de Madrid tiene mucho que mejorar es un hecho. Que el equipo no está bien es una evidencia. Sin embargo, al margen de la jugada del penalti de Lodi por mano, que señaló el colegiado González Fuertes, en el Atlético preocupa muchísimo el tema de las amonestaciones que sufre desde comienzo de temporada. En el vestuario rojiblanco no se explican cómo les enseñan tantas amarillas. De hecho, el Atlético de Madrid se erigió tras el último partido en el equipo más amonestado de LaLiga, a pesar de ser el que menos faltas ha hecho, junto con el Espanyol: los del Cholo han visto 36 amarillas por 117 faltas. Una media que arroja un dato sorprendente: una cartulina cada 3,2 faltas.

En esta clasificación de amonestaciones, el Getafe y el Valencia irían segundos con 35 cartulinas cada uno, una menos que el Atlético de Madrid, con 148 y 184 faltas respectivamente. El Real Madrid es el segundo equipo que menos faltas comete con 118, una más que los rojiblancos, pero sólo ha recibido 15 cartulinas menos. El reguero de tarjetas para los colchoneros es altísimo: Kondogbia (5), Giménez (4), Carrasco (3), Mario Hermoso (3) y Luis Suárez (3) han sido los más tarjeteados. Ayer, González Fuertes mostró 5 amarillas y una roja al Atleti.

Simeone, expulsado, no estará ante el Betis

El Cholo no estará dirigiendo al equipo ante el Betis. González Fuertes decidió expulsarle en el duelo ante el Levante por doble amarilla y lo reflejó así en el acta. "En el minuto 52 el técnico Simeone González, Diego Pablo fue amonestado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí en señal de disconformidad realizando el gesto de revisión de VAR". Y en el caso de la segunda, redacta González Fuertes: "En el minuto 80 fue amonestado por pedir de manera insistente que se muestre tarjeta a un jugador del equipo adversario".

La de ayer es la séptima ocasión en que expulsan a Simeone en un partido desde que hace 10 años pasó a entrenar al Atleti. Tres de ellas en Liga, una en Copa, una en Europa League, una en la Champions y otra en la Supercopa de España.