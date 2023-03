La impunidad de Benzema en el Real Madrid

El francés sigue jugando los 90 minutos en partidos decisivos cuando su rendimiento está dejando mucho que desear

Se habla mucho en el entorno del Real Madrid de la impunidad de Gavi, futbolista del Fútbol Club Barcelona, al que parece que los árbitros toleran ciertos comportamientos y acciones que en otros jugadores son sancionadas. Sin embargo, opino que el Real Madrid debería estar mucho más preocupado por la situación de Karim Benzema.

El francés, un día más, volvió a dejar malas sensaciones sobre el terreno de juego. Desconectado, lento, incapaz de rematar en condiciones... en definitiva, muy lejos de ser ese jugador diferencial que deslumbró hace un año y que acabó ganando de manera merecidísima el Balón de Oro.

Pero lo peor para el Real Madrid no es la situación de Karim Benzema en sí si no la impunidad interna que hay con él. Parece que, por decreto, el francés puede jugar los 90 minutos de un Clásico en el que te estás jugando la Liga siendo un jugador que no está aportando nada al equipo. Algo que no debería pasar. Ni la trayectoria más dilatada merece una impunidad como esa.

La solución no es sencilla, es evidente. Los recambios son pocos o nulos: Rodrygo de nueve no termina de funcionar, Mariano no cuenta y en Álvaro, que no era opción este domingo por sanción, no se confía como para darle la titularidad aun en el primer equipo. Sentar a Benzema, siendo quién es a día de hoy, vigente Balón de Oro y capitán del Real Madrid, no es fácil tampoco.

Pero algo debe hacer Ancelotti. El Real Madrid no puede jugarse lo que resta de temporada con la posibilidad de ganar Champions y Copa del Rey con un jugador que no está al 100%. Por los motivos que sean, pero es evidente que no es el jugador determinante que debiera ser. Es más, el mejor momento de la temporada del Real Madrid llegó con Benzema lesionado, en ese tramo entre su lesión en Glasgow y tras la victoria en El Clásico del Bernabéu, partido en el que ya estaba y abrió la lata.

Ancelotti y el club tienen tiempo de sobra para reflexionar estas dos semanas y Benzema para ponerse a punto. O el galo logra mejorar su estado de forma o habrá que intentar algo nuevo. Pero es evidente que con esto no da. Para remontar en Copa y para eliminar a Chelsea y Manchester City o Bayern con esto no da. Seguro.