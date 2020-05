La imborrable huella de Marcelo Bielsa en su paso por Chile

Para Fabián Orellana, lo ocurrido en Esperanzas de Toulon 2008 marcó el trabajo del rosarino en La Roja. "Era intensidad, juego colectivo y atacar".

Marcelo Bielsa deja una huella en todos los lugares por los que pasa. Por ejemplo, su estadía en permanecerá para siempre en la retina de los aficionados de La Roja, y en algunos futbolistas que, ya sin el rosarino en el banco, recogería los frutos en forma de trofeos.

Tal es el caso de Fabián Orellana, quien recordó la preparación de la Selección en el Torneo Esperanzas de Toulon de 2008, actual Maurice Revello, certamen que marcaría el trabajo del Loco en el combinado nacional.

"Creo que ese torneo marcó cómo trabajaba Bielsa: intensidad, juego colectivo y atacar cada vez que recuperábamos la pelota. En lo personal me ayudó mucho para crecer en lo futbolístico, soy un agradecido de haber coincidido con él, ya que me enseñó mucho, y de haber podido participar en ese torneo", dijo el actual delantero de en diálogo con el sitio oficial del representativo nacional.

"Recuerdo muy bien la preparación (de ese torneo). Fue muy intensa porque Marcelo Bielsa lo era. Al principio nos costaba un poco adaptarnos a los trabajos, pero poco a poco los íbamos entendiendo y ejecutando de mejor manera", agregó.

Respecto a esa competencia, donde el elenco chileno logró el subcampeonato en su primera participación, el Histórico rememoró el recordado 5-3 sobre , después de estar abajo por 3-1 hasta el minuto 80’. "Después de dar vuelta un resultado así, contra una gran Selección como Francia, ir perdiendo y ganar 5-3, claro que nos dio más confianza. Además, porque el que nos guiaba era el mejor".

Finalmente, y tras perder en la final 1-0 ante , Orellana reflexionó sobre los merecimientos del cuadro europeo para quedarse con el trofeo. "Eso no lo sé. Italia fue más efectiva que nosotros en ese momento. Creo que nosotros jugábamos mejor. Además, por el grupo de compañeros que teníamos, claro que me hubiese gustado haber sido campeón, pero lamentablemente no pudo ser", cerró.