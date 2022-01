La historia de Virginia Torrecilla, una lucha para que los imposibles sean posibles

En mayo del 2020, la noticia enfriaba los cuerpos. Nadie quería, nadie esperaba. Tras varias semanas de pruebas médicas, debido a unos fuertes dolores de cabeza, a Virginia Torrecilla le avisaban que padecía un tumor cerebral. “Cáncer”, la palabra maldita. “Cáncer”, las seis letras que dan escalofríos. Pocos días más tarde, sin tiempo para procesar la novedad, debió ser sometida a una complicada intervención quirúrgica. Hoy, casi un año y ocho meses después, ella estará en el Levante-Atlético de Madrid, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España. Su superación es una historia de lucha para que los imposibles sean posibles.

Su luz brilla así en la oscuridad, rompiendo pronósticos. Vuelve a ponerse las botas esa futbolista que no necesita títulos para ser una campeona. “Gané el partido más importante de mi vida”, anunció ella misma en su cuenta de Twitter, tras salir del quirófano, siempre sonriente, siempre positiva.

Gane el partido más importante de mi vida, gracias a vosotr@s! ♥️

y que sepáis que esto es el principio de algo grande, por que me ha gustado ganar! 💪🏽 pic.twitter.com/0FyMhwgG0n — virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) May 21, 2020

El camino, por supuesto, no fue sencillo para llegar a esta nueva meta, la de volver a estar en una convocatoria para un encuentro oficial de su Atlético. Tuvo que dar pasitos cortos, partido a partido, como diría un conocido de su casa, Diego Simeone. La voluntad tiene sus frutos. “Estoy limpia. No tengo restos de nada del tumor”, comunicó en marzo del 2021.

A partir de ese entonces, el trabajo consistió en recuperar su forma física y amigarse de nuevo con el fiel balón. Sus ganas le ganaron a sus preocupaciones. Su objetivo fue más fuerte que su adversidad. Bienvenida, Virginia. Gracias por el ejemplo. Y te estábamos esperando…

El duro accidente en el medio de la recuperación

En junio del 2021, mientras ya empezaba a quedar más atrás ese “maldito” tumor cerebral, Virginia Torrecilla sufrió un grave accidente automovilístico. Ella salió ilesa, pero su madre se llevó la peor parte. Así lo explicó la propia futbolista en sus redes sociales: “Hoy 14 de junio puedo decir que mi mamá está viva. Quizá no vuelva a andar debido a las lesiones que le provocó, pero después de estos días en UCI, no nos importa. La vida de mi madre no corre peligro y es lo más importante de este mundo”.