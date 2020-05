"La gran preocupación de Rueda está en la Selección"

Sebastián Moreno, quien vive sus últimos días como presidente de la ANFP, destacó la responsabilidad del técnico colombiano en La Roja.

Sebastián Moreno anunció hace varias semanas su decisión de dejar el cargo en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aunque, en sus últimas intervenciones públicas, no se guarda nada y apunta a los manejos a nivel dirigencial.

Asimismo, el tema futbolístico no queda exento para él y lleva tranquilidad en la búsqueda de una estabilidad en la Selección chilena en medio de un momento tumultuoso, no sólo por lo que será su dimisión sino también, la paralización del fútbol a causa de la pandemia de coronavirus.

En este sentido, el todavía máximo dirigente del organismo elogió a Reinaldo Rueda por su compromiso en esta actualidad. "Estoy en permanente contacto con él (Rueda), está expectante, sigue trabajando en los distintos escenarios para las Clasificatorias. Las señales que estamos dando no son las adecuadas para entregarle la tranquilidad al cuerpo técnico. Él es una gran persona, asimila estas situaciones y su gran preocupación está en la Selección y en todo el proceso que ha hecho en este tiempo" , expresó en diálogo con Radio ADN.

Mientras que a nivel dirigencial, Moreno apuntó: "La idea es llegar hasta el 30 de julio con el directorio transitorio y ahí entregamos el cargo para una elección en igualdad de condiciones. Hay diversos intereses personales que confluyen en este grupo (oposición); afortunadamente la sensatez vino de una propuesta que hicimos a varios clubes que están dispuestos a tener un proceso de transición para dar fin a este triste espectáculo que estamos dando como industria".

En la misma línea, el directivo no escatimó cuestionamientos para confesar las embestidas que sintió. "Hay una intención maquiavélica de ensuciar a esta ANFP, se divulgaron informes con el objetivo de sembrar la idea de malos manejos económicos. Aquí no hay problemas, todo se ha desarrollado adecuadamente. Todos los informes están esperando para ser presentados en un Consejo de Presidentes. Yo respeto cualquier posición, pero no comparto que un grupo, que no es la mayoría, niegue la sal y el agua en momentos de decisiones importantes para avanzar en esta crisis mundial que está pasando el fútbol", sentenció.