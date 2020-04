La gran historia de amor de Iniesta y su mujer, Anna Ortiz

Los detalles más escondidos de la pareja aparecen en su documental “Andrés Iniesta, el héroe inesperado”.

Ni , ni la , ni la . Tampoco el Mundial de , con su gol en la final contra . La mejor historia de Andrés Iniesta es que la formó con su mujer, Anna Ortiz. Y los detalles de cómo comenzó esta novela romántica fueron contados en el documental del futbolista, “Andrés Iniesta, el héroe inesperado”, de Rakuten TV.

“La conocí una noche de Sant Joan de 2007. Había quedado con Jordi Mesalles para ir a Mataró, fuimos a la zona de pubs. Entré donde ella trabajaba de camarera y fue un flechazo”, resaltó el futbolista. Y el propio Mesalles, su amigo, continuó el relato: “Me dijo que tenía que conseguir su teléfono y, no sé cómo, pero lo consiguió”.

Sesi, otro amigo del ex- , también testigo de aquella noche, subrayó que “cuando Andrés se propone algo, lo logra, es muy pesado”. Y añadió: “Ya con el teléfono, con los días comenzó a llamarme cada día y me hinchaba la cabeza contándome con llamadas de hora y media cómo le iba con ella o las dudas que tenía”.

La propia Anna Ortiz reveló cómo siguió este cuento. “Quedamos luego en la gasolinera de la entrada de Mataró porque me dijo que me traía un regalo de . Tuve que esperar porque pilló caravana”, recordó ella. Y él agregó: “Una hora y media en la ronda, yo le enviaba mensajes porque iba a llegar seguro. Al final, llegué, estuve poco rato, pero le di el regalo, un avión que ponía Ana, la aerolínea de Japón que veía cada día en la gira y que hacía que pensara en ella. Cosas que se regalan cuando estás enamorado… Yo me enamoré de ella a primera vista y ella, poco a poco”.

El final de la historia ya se conoce: se casaron en 2012, tienen cuatro hijos y viven ahora, casualidad o no, en Japón…