La futurología del tándem Gavi-Pedri

Futurología: en el Mundial del 2038, Gavi tendrá 33 años y Pedri sumará 35; ambos gozarán todavía de una edad para defender la camiseta de la selección de España. Presente: en la previa de la Copa del Mundo de 2022, los dos se perfilan para ser titulares y figuras en la cita de Qatar. Pasado: el tándem Xavi-Iniesta, brillantes en el Barcelona y en La Roja, forman ese faro y esa comparación inevitable ante semejante aparición. Imposible escapar de una genuina ilusión.

SIGUE AQUÍ EL ESPAÑA VS. ISLANDIA

El artículo sigue a continuación

“Con Gavi tengo una relación espectacular, le veo más que a mi familia”, sostuvo el futbolista canario en A Coruña, en la previa del amistoso frente a Islandia. La buena convivencia dentro y fuera del campo agiganta una expectativa que ya tiene fundamentos de sobra. Y es, además, otro motivo para recordar al dúo conformado por el de Terrassa y el de Fuentealbilla.

Claro que esa similitud con Xavi e Iniesta, que nace a modo de elogio, puede ser también nociva en esta etapa de la carrera de los dos chicos que aún no llegaron a los 20 años de vida (17, Gavi; 19, Pedri). Aunque fue el propio Xavi el que le agregó más sabor a este juego que se está cocinando. El hoy entrenador del Barcelona habló así sobre el 10 de La Roja: “Destaco cómo entiende el fútbol. No pierde el balón, cómo se va entre líneas a la espalda de los pivotes... Me recuerda mucho a Iniesta, marca las diferencias, es una maravilla. Talentos así no he visto muchos”.

Luis Enrique, el hombre clave

El entrenador de la Selección de España no miró el DNI de Pedri, ni de Gavi (17 años y 60 días le convierten en el más joven en vestir la camiseta española) para convocarlos pronto al equipo nacional, ubicarlos como titulares y darles continuidad. El asturiano esquivó también las críticas por la “atrevida” decisión. Hoy, el tiempo le dio la razón.

Xavi e Iniesta, en La Roja

Xavi disputó cuatro mundiales, ganando el del 2010, y tres Eurocopas, siendo campeón en 2008 y 2012. Iniesta, por su parte, participó también en cuatro Copas del Mundo (campeón en Sudáfrica) y tres Euros (doblete en 2008 y 2012). La vara quedó altísima…