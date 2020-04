La fuerte confesión de Scaloni sobre Rusia 2018: "Argentina no podía competir a esos niveles"

El entrenador de la Albiceleste, que estuvo en el Mundial como ayudante de Sampaoli, admitió: "Internamente sabíamos que no estábamos bien".

El Mundial de 2018 marcó un antes y un después para la Selección argentina. Las circunstancias que rodearon la (breve) estadía de la Albiceleste en el certamen, las dudas que mostró el equipo durante toda la fase de grupos y la dolorosa eliminación frente a en octavos de final oscurecieron el final de una generación que merecía una despedida distinta. Sin embargo, el desenlace no sorprendió a nadie: "El equipo no podía competir a esos niveles", admitió con crudeza Lionel Scaloni.

El actual entrenador de la Albiceleste, que estuvo en la Copa del Mundo como ayudante de Jorge Sampaoli, reconoció un secreto a voces "No sé si fue una desilusión, porque las expectativas no eran altísimas. Cuando tenés grandes jugadores se te genera la duda, pero internamente sabíamos que no estábamos bien. Y el grupo que nos tocó era difícil". En diálogo con AFA Play, el santafesino explicó: "No era una selección que podía competir contra otras que eran mejores, como Francia. Si llegás con confianza, después de una buena eliminatoria, te da un plus, pero no fue así".

En ese sentido, el DT reconoció: "Si el recambio desde 2010 hasta ahora se hacía con uno o dos jugadores, de a poco, hubiera sido mejor. El problema fue no haber intentado cambiar de a poco".