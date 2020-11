La Fiscalía Anticorrupción respalda los fichajes de Peter Lim y Jorge Mendes en Valencia

En su informe justifica las operaciones y afea a los denunciantes que no aporten indicios de los delitos que plantean en la querella

El informe de la Fiscalía Antcorrupción rechaza la apertura de un procedimiento penal derivado de la política de fichajes del CF. Por tanto, la querella interpuesta del exconsejero del Valencia Antonio Sesé contra Peter Lim y Jorge Mendes reúne ahora mismo menos posibilidades de que la Audiencia Provincial de Valencia ordene reabrir una investigación, después del citado informe de Anticorrupción.

Según publica el diario "Las Provincias", que ha tenido acceso al documento del ministerio público, no se puede emprender una investigación prospectiva en este caso, del mismo modo que se tiende a rechazar la apertura de un procedimiento penal a partir de recortes de prensa, una práctica que el Tribunal Supremo ya ha repudiado en numerosas resoluciones. El informe redactado por Anticorrupción explica que no existen pruebas de que se hubieran impuesto determinados fichajes que supusieran un reparto de comisiones entre Peter Lim y Jorge Mendes.

Anticorrupción se apoya en los valores del portal financiero-deportivo "Transfermarket" para establecer el valor de los futbolistas en el momento en el que se ficharon y luego se vendieron. Y tal y como relata "Las Provincias", la fiscalía se detiene en detallar algunos traspasos bajo sospecha, alegando que no existen indicios de irregularidades.

Anticorrupción avala la política de fichajes del Valencia

Andre Gomes y Rodrigo: Aunque el querellante Antonio Sesé explica que Jorge Mendes y Peter Lim obtuvieron beneficios de la operación, la fiscalía Anticorrupción las tacha de "operaciones rentables". Sobre Joao Cancelo dice que fue la operación "más rentable" porque dejó plusvalías al club, cree que Aderlan Santos estuvo en "su valor de mercado" y sobre Enzo Përez, alega que no existen "pruebas o indicios de que intervinieran Lim y Mendes".

En el caso de Eliaquim Mangala, pese a que la denuncia explica que no estaba en condiciones fíicas óptimas para el deporte profesional, la fiscalía explica que sí era "apto" y que no se pagó traspaso al City, por lo que no se gravó la economía del club. Y en cuanto a Thierry Correia afirma que "no se puede determinar que hubo perjudicio al no haber antecedentes de compras o ventas anteriores."