La FIFA rebaja castigo a Arturo Vidal

Esta jornada, la FIFA acogió la apelación de la Federación chilena y rebajó la sanción de tres a dos partidos a Arturo Vidal tras la expulsión en el encuentro frente a Ecuador, en San Carlos de Apoquindo, tras una dura infracción sobre Félix Torres, defensor del combinado del Guayas.

De esta forma, el volante de los registros del Inter de Milán solo se perderá los cruces ante Argentina y Bolivia y estará de regreso en la jornada final del camino a Qatar 2022 cuando el representativo de Martín Lasarte se mida frente a Brasil y Uruguay.

"El Comité de Apelaciones de la FIFA acogió la solicitud de la Federación de Fútbol de Chile presentada el 13 de enero del 2022, y resolvió rebajar la suspensión del jugador Arturo Vidal a dos partidos. El futbolista quedaría a disposición del Director Técnico Martín Lasarte para las dos últimas fechas de las Clasificatorias, ante Brasil y Uruguay", reza el comunicado emitido por la ANFP.

"Creemos que se ha hecho justicia. Creíamos que eran injustos esos tres partidos por una acción sin malicia de Arturo, además pidió perdón", sostuvo el director deportivo Francis Cagigao.

Lo anterior, luego que el propio futbolista enviara una carta a la entidad en la que argumentó que la falta fue involuntaria y que no tuvo la intención de dañar al rival.

"Entendíamos que teníamos que apelar... creemos que se hizo justicia, además, desde la ANFP y la Federación aplaudo el trabajo que han hecho el departamento legal y Pablo Milad para reducir la sanción", sentenció.

El escrito sobre la apelación al castigo:

La defensa, a cargo la Secretaria Ejecutiva de la ANFP, Sandra Kemp, y Javiera Toso, abogada del área jurídica de la asociación, se basó en los fundamentos que se presentaron en la primera instancia ante la Comisión de Disciplina, realizada el 22 de noviembre del 2021, más otros elementos tales como:





- A la Selección sólo le quedan pendientes 4 fechas por jugar y para clasificar al Mundial Qatar 2022; todas ellas sumamente relevantes y decisorias para la clasificación.





- El jugador Arturo Vidal es una figura relevante e histórica en la selección y probablemente sea el último mundial en que este pueda participar.





- Se destacó que la Comisión disciplinaria tomó en consideración un impacto supuestamente violento del jugador sobre su rival, pero que no causó un efecto determinante sobre la víctima, prueba de ello es que el deportista siguió jugando el resto del partido con toda normalidad, tal como consagró el informe arbitral.





- El Comité Disciplinario no argumentó las razones consideradas para imponer una fecha adicional a la mínima.





Además, se reiteraron las atenuantes:





- El impecable historial del jugador respecto a la Competencia Preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™.





- Arturo Vidal expresó inmediatamente pesar por su acción, ofreció disculpas y que fue una acción que jamás tuvo intención de causar daño o lesión al jugador del equipo contrario.





- El futbolista nacional intentó socorrer al jugador impactado con el golpe y no opuso resistencia ante el árbitro, acatando de inmediato su decisión.





- Se citó jurisprudencia de casos similares -en el marco de las clasificaciones para la Copa Mundial de Qatar 2022- en los que se sancionó a jugadores de distintas selecciones por la misma conducta por la que se sancionó a Vidal, que se encuentra tipificada en el artículo 12, número 1 del Código de Disciplina de la FIFA, donde se aplica el mismo castigo: dos partidos de suspensión y una multa de 5 mil francos suizos, sin observarse en ninguno de los casos, la sanción impuesta al jugador chileno Arturo Erasmo Vidal Pardo equivalente a tres partidos de suspensión.





La Federación no apeló a la sanción monetaria equivalente a 5 mil francos suizos, por considerar que se ajustaba a la normativa, jurisprudencia y criterio recientemente utilizado por FIFA.





Además, la apelación contó con un informe cuadro a cuadro de la jugada, aportado por el Jefe de la Comisión Arbitral Javier Castrili, un análisis detallado de la reacción posterior del jugador donde queda de manifiesto su pesar y falta de intencionalidad, una carta del propio Arturo Vidal explicando los hechos y disculpándose por lo ocurrido, además de fundamentos jurídicos y analogía de casos similares.