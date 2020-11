La FIFA amenaza al fútbol en una temporada sin descanso

Pese a un calendario sin huecos, los compromisos burocráticos mandan por encima de la salud de deportistas que pagarán caro este curso

España se mide este miércoles a Holanda en un amistoso que debia haberse jugado... ¡el 29 de marzo!. La pandemia obligó a las federaciones a posponer el encuentro sine die, y ahora ha llegado el momento de jugar. ¿Era necesario?

En la previa del partido, Frenkie De Jong fue crítico con los encuentros amistosos y dejó clara su postura: "Los amistosos con la selección holandesa no eran necesarios. No son partidos que den los puntos o algo para una clasificación. Había un acuerdo para celebrarlo antes de la crisis del coronavirus, así que nos tenemos que preparar igualmente. Todo el mundo sabe que el calendario siempre está ocupado, pero este año está un poco más cargado aún".

Toni Kroos fue más allá y apuntó directamente a FIFA y UEFA, a las instituciones que han convertido el fútbol en un negocio y no un deporte: "Por desgracia, nosotros como jugadores no decidimos nada. Sólo somos títeres de la UEFA y la FIFA. Si hubiera un sindicato de jugadores no jugaríamos un torneo como la Nations League o la Supercopa en Arabia Saudí", explicó en el podcast 'Einfach mal Luppen'.

Y es que la crisis provocada por el Covid19 ha cambiado el fútbol en todos los sentidos, incluyendo también el calendario. La temporada arrancó dos meses más tarde de lo habitual y lo hizo apenas sin descanso por el tardío desenlace de la 2019/20, que estuvo en el congelador durante dos meses por la pandemia.

Sin prácticamente pretemporada, el balón volvió a rodar en un curso que además de empezar tarde, debe acabar pronto por la celebración de la o la . Así pues, los futbolistas de élite habrán competido a final de temporada de forma continuada durante casi 15 meses, con un respiro de, con suerte, un mes. Y luego hablamos de si Messi camina o de si Modric está cansado...

El artículo sigue a continuación

No hay respiro para los jugadores y en semanas como esta se teme al virus, pero no al que está azotando a toda la humanidad, sino al mayor temor de los clubes, el Virus FIFA . Es el dolor de cabeza de todos los entrenadores. Siempre que hay que jornada internacional, independientemente de si es por amistosos, eliminatorias o algún torneo como la Liga de Naciones, el deseo de cualquier entrenador es el mismo: que todos los jugadores cedidos a sus selecciones regresen sin lesiones y en óptimas condiciones.

En un fútbol moderno donde la burocracia y el marketing han enterrado a la verdadera esencia, no podíamos esperar que se suprimieran partidos intrascendentes como anhela De Jong y casi cualquier futbolista, por mucho que ame a su país. El fútbol de verdad, el que todos amamos, está muriendo lentamente, y vamos camino de una peligrosa senda que ya transitan con dificultades grandes espectáculos como la NBA, la MLB o la ATP. Y si llegamos, ya no habrá vuelta atrás.