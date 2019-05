La Federación Italiana sanciona a Raiola antes del verano clave de Pogba y De Ligt

El agente no podrá ejercer en Italia pero asegura que eso no afectará a los fichajes que espera cerrar esta temporada.

El conocido y polémico agente Mino Raiola, que representa a jugadores como Paul Pogba, que podría firmar por el , y Matthijs de Ligt, al que quiere el , ha asegurado a sus clientes que la sanción de tres meses que le ha interpuesto la Federación Italiana de Fútbol no afectará su trabajo este verano.



En un comunicado en su página de Twitter explicaba que "esta sanción no es una sorpresa, desafortunadamente. Mi preocupación personal es que ha sido una decisión dominada por una voluntad política, sin tener en cuenta la razón de la ley.



"Es una sanción basada en mentiras. Sin embargo, la ley y la justicia deben prevalecer en cualquier sistema civil y correcto, y espero que mi posición se remita dentro de las líneas correctas en los próximos pasos de esta historia. Supongo que la Asociación Italiana de Fútbol no me ha perdonado cuando los he criticado por su papel en el desastroso estado del fútbol italiano, así como por su papel en el último episodio de racismo y mis opiniones podrían haber influido en ña evaluación del asunto. Buscaré justicia contra esta injusticia y por la libertad de expresión en todos los tribunales legales posibles, ya que mi principal tarea es el interés del fútbol italiano. Conduciré esta lucha con orgullo para obtener lo que es conforme a la ley. Esta sanción está restringida al territorio italiano y no tiene repercusión en los jugadores que represento", añadía.