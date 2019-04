La familia Mbappé se cansa de los rumores

El padre de Kylian, "molesto" con que todos los días salgan cosas sobre su hijo.

"Muchas veces hay desinformación, que digan todos los días cosas sobre él molesta", dice Wilfrid Mbappé, padre de la joya del Paris Saint-Germain, en una entrevista a Le Parisien, donde habla del progreso de un futbolista llamado a marcar una época: "Con Kylian normalizamos lo excepcional. Si no fuera mi hijo, diría que hace cosas increíbles para su edad", afirma un padre orgulloso de su hijo.

"Mi mayor orgullo es lo que es, el jugador de fútbol, pero también la persona en la que se ha convertido: buena, respetuosa y sociable. Kylian ha trazado su propio camino", asegura un Wilfrid que llegó a entrenar a su hijo cuando este aún jugaba en su localidad en el AS Bondy: "Mi jugador preferido es Kylian y el segundo Mbappé. Mismo si quito la condición de que es mi hijo, verle jugar es un placer. Adoro también a Neymar y verle con Kylian es garantía de asistir a un show. Yo voy al estadio para disfrutar y levantarme del asiento".

Así, confiesa su progenitor que Mbappé ha cumplido todos sus sueños, los del padre, convertirse en profesional y ganar una Copa del Mundo: "Cuando ganó el Mundial me puse a llorar como un niño de cuatro años. Y eso que nunca lloro. Piensas en todo lo que hemos vivido y en lo que Kylian se ha convertido y dices ¡qué bonito es! Estoy también orgulloso de que lleve el '10' en . Era mi número y el suyo en el AS Bondy. Deseo que crezca y que gane cosas, pero eso ya no son sueños".