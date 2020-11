La explicación de las dos amarillas en 10 segundos para Arturo Vidal contra Real Madrid

Un día después se ha sabido por qué Anthony Taylor no lo aguantó más de 10 segundos a Arturo Vidal en sus protestas después de la falta que recibió de Raphael Varane y que, curiosamente, ha derivado en su expulsión. La ausencia del chileno, que se perderá el segundo cruce ante el , le duele al Inter.

"Tiene ahí la mierda del VAR para mirar y nada", reveló GolTV sobre cuál fue la frase que, airadamente, le marcó el Rey de al colegiado de la Premier League, que ante el primer grito no dudó en mostrar una tarjeta de color rojo.

TODAS LAS NOTICIAS DEL INTER

Con la desventaja materializada, el Nerazzurri se derrumbó después de la salida de San Siro de Vidal, ya que estando 10 contra 11 apenas pudo competirle defensivamente a un Merengue que se acerca a los Potros y puja por su clasificación mientras los italianos se aferran a superar al en la tabla para, al menos, volver a la mientras la los ve virtualmente eliminados a dos jornadas del desenlace del Grupo B.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world