La explicación de Higuaín sobre la burla que sufrió tras fallar un penal en la MLS

El delantero argentino dio una conferencia de prensa en donde explicó la jugada del penal del otro día y la pelea que protagonizó ante sus rivales.

Gonzalo Higuaín ya es parte de la , donde aseguró que buscará demostrar que sigue en vigencia y tener nuevos retos, pero su debut fue bastante complicado. Su equipo, el Inter de Miami, perdió 3-0 ante y el atacante desperdició un penal que trajo tela para cortar.

Apenas falló un grupo de futbolistas rivales lo burlaron en un acto que despertó la instantánea reacción del Pipita, quien este jueves, un poco más calmo, dio su versión.

El artículo sigue a continuación

"Me faltaron el respeto y reaccioné. Es importante mantener el fair play. No estoy orgulloso de cómo actué, pero no podía tolerarlo", sostuvo en conferencia de prensa.

Más equipos

Si bien no hubo golpes durante el ida y vuelta en campo, se vivió un momento tenso donde parecían rodearlo de a varios jugadores. "Soy una persona emocional. De todos modos, ya quedó en el pasado", finalizó Higuaín.