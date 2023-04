La 'experiencia Vinicius' al completo

Con permiso del Taty Castellanos, el brasileño fue el gran protagonista del duelo entre el Girona y el Real Madrid

Vinicius Júnior ofreció este martes la experiencia completa de lo que está siendo su temporada. Un jugador descomunal tan candidato al Balón de Oro como Haaland o el que quieran poner como favorito, y que a la vez desquicia y acaba desquiciado con los rivales y los árbitros.

El brasileño desbordó por banda en mil y una ocasiones, ofreciendo oportunidades de gol a sus compañeros y siendo el único capaz de generar peligro en el ataque del Real Madrid. Marcó un gol, dio otro y podría haber regalado los que quisiera, pero estuvo muy solo. "El único que ha dado la cara por el equipo", fue la frase más repetida por los aficionados blancos en las redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Pero Vinicius no es solo protagonista con balón, también lo es sin él. A los pocos minutos del arranque sufrió una durísima entrada de Arnau Martínez que no fue ni sancionada como falta. Desde ahí, el ex del Flamengo tuvo claro que si quería salir indemne, debía ser él que se defendiera y que no recibiría ayuda alguna. Vinicius se siente desprotegido por los árbitros, considerando que no sacan las amarillas cuando deben y que permiten una reiteración de faltas que, de ser sancionadas a tiempo, permitiría que él y el Real Madrid tuvieran mejores resultados en LaLiga. Luego llegan las tarjetas, cuando los partidos están ya muy avanzados, unas tarjetas que sirven para engordar unas estadísticas que realmente son "mentirosas" por el poco efecto que tienen realmente sobre lo que sucede en el terreno de juego.

Prueba de ello, lo sucedido con Fofana ante el Chelsea. En Europa no son tan laxos. El jugador del equipo inglés vio la amarilla en la primera entrada dura que hizo y eso benefició el juego de Vinicius que fue una tortura para la zaga londinense. En LaLiga las amarillas a los rivales nunca caen en la primera o segunda acción dura y eso saca de quicio a un Vinicius que pudo ser expulsado este martes, al igual que pudo serlo antes un Arnau Martínez que sacó ventaja de la permisividad de Iglesias Villanueva.

Vinicius es el madridista perfecto. Como el Real Madrid, jamás deja indiferente a nadie. Vaya al campo que vaya, es héroe o villano. Amado u odiado. Todos están pendientes de Vinicius, al cual toman como suyo, sea para animarle o criticarle. Lo mejor de Vinicius es que se toma los focos como algo natural e independientemente de cómo vaya el partido, desborda e intenta generar lo mejor para su equipo sea la competición y el minuto que sea. Cualquiera que pague una entrada por un partido en el que esté Vinicius sabe que el espectáculo está asegurado. Nadie frena sus ganas de ganar y en el Real Madrid no pueden estar más contentos con él.