La España de Luis Enrique, la segunda más joven de la élite

La media de edad de La Roja en esta convocatoria es de sólo 25,8 años y la de su once ante Italia apenas superaba los 26.

La Selección de España sigue sumando motivos para ilusionarse. El equipo de Luis Enrique fue semifinalista en la Eurocopa 2021 y acaba de cerrar su clasificación para la final de a UEFA Nations League, el primer gran torneo en el que aspira al título desde la final de la Copa Confederaciones de 2013.

Más allá de que a Roja está volviendo a llegar a las instancias decisivas de los torneos, el equipo español también ilusiona por la juventud de mucho de sus jugadores que están llamados a ser protagonistas en la próxima década. De hecho, su convocatoria de este parón de selecciones tiene una media de edad de 25,8 años. Sólo Estados Unidos y Gales tienen una media inferior entre las 25 primeros del ránking FIFA actual.

MEDIA DE EDAD DE LAS SELECCIONES DEL RÁNKING FIFA 1 Belgica 28 2 Brasil 27,1 3 Francia 27 4 Inglaterra 26,2 5 Italia 27,2 6 Argentina 27,5 7 España 25,8 8 Portugal 27,8 9 México 29 10 Estados Unidos 24,4 11 Dinamarca 27,1 12 Holanda 26 13 Uruguay 27,3 14 Suiza 27,2 15 Colombia 28,3 16 Alemania 26,1 17 Suecia 28,1 18 Croacia 27,2 19 Gales 25,5 20 Chile 28,6 21 Senegal 27,7 22 Perú 29,4 23 Austria 26,9 24 Japón 27,9 25 Ucrania 26,2

Del once que el pasado miércoles venció a Italia en la Natios League, sólo tres jugadores eran mayores de 30 años: Azpilicueta, Marcos Alonso y Busquets y 5 jugadores del once, casi la mitad, eran menores de 25 años y los debutantes Yeremy Pino y Gavi menores de 20. A eso hay que sumar que no estaban presentes jugadores de mucho futuro como Pedri o Brais Mendez, que se cayeron de la citación por lesión.

El equipo de Luis Enrique Martínez ha vuelto a acercar a la Selección a la pelea por los títulos tras muchos años de sinsabores y, además, no sólo ilusiona su presente, su futuro parece asegurado y destinado a ser aún más brillante.