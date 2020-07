La entrevista viral de Nano Mesa tras el ascenso del Cádiz

El delantero dejó unas palabras que se han convertido en TT en Twitter

El Cádiz vuelve a Primera División tras 14 años. Tras la derrota del ante el , el equipo gaditano confirmó su presencia en la próxima temporada de La Liga Santander y la celebración, tantos de los aficionados como de la plantilla fue algo especial.

Uno de los jugadores que más disfrutó de la noche fue Nano Mesa. El delantero canario, con claros síntomas de embriaguez, valoró como algo histórico poder vivir el ascenso del conjunto cadista desde dentro: "No he llorado pero soy un puto animal, hermano... estoy muy emocionado. He estado en Primera y he vivida muchas cosas buenas pero un ascenso con este club es increíble por como lo vive la gente".

El público pide en masa un directo de Instagram compartido entre Paulina Rubio y Nano Mesa. pic.twitter.com/W7E6EGSF5N — Charlie Fernández (@CharlieF604) July 13, 2020

Las noticias para el , muy criticado tras la actuación de sus aficionados sin medidas de precacuón por el coronavirus, fueron doblemente positivas al anunciar su presidente que el primer fichaje para el nuevo curso será Álvaro Negredo, sin equipo desde 2018.