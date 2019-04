La durísima sanción a Ascacíbar en Alemania: seis fechas por escupir a un rival

El Rusito fue expulsado en la derrota de Stuttgart frente a Bayer Leverkusen tras un cruce con Kai Havertz, que lo había agredido previamente.

Santiago Ascacíbar recibió una durísima sanción por parte de la Federación Alemana luego de su expulsión del último fin de semana en el partido entre y : el mediocampista recibió una suspensión de seis partidos por haber escupido a Kai Havertz sobre el final del encuentro y se perderá las últimas cinco fechas de la .

La sanción no podría haber llegado en un peor momento para el argentino: su equipo está antepenúltimo en el campeonato, en zona de promoción y a sólo tres puntos de los peustos de descenso directo. De esta manera, el Rusito sólo podría estar disponible para un eventual partido de vuelta del repechaje por quedarse en la máxima categoría del fútbol alemán.

"Me disculpé por mi comportamiento ante el club y mis compañeros. Además, le pido perdón a Havertz. Aunque fui provocado por él, no debí haber reaccionado así", aseguró Ascacíbar el martes. El club decidió no apelar la sanción aplicada y también aplicó una multa interna al futbolista.