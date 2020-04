La dolorosa confesión de Battaglia: "Si no fuese por el tobillo, estaría jugando"

El DT de la Reserva de Boca hizo un repaso por los problemas físicos que tuvo a lo largo de su carrera y cómo las sobrellevó hassta que se retiró.

Apenas 32 años tenía Sebastián Battaglia cuando decidió que era de colgar los botines, en el verano de 2013. Hacía más de un año que no pisaba una cancha de fútbol. Su último partido oficial fue un 12 de diciembre de 2011, el día que Boca salió campeón invicto de la mano de Julio César Falcioni. Entró faltando 15 minutos solo para sumar un título más y convertirse en el jugador más ganador de la historia del club. Una vida llena de gloria que terminó de manera abrupta e inmerecida.

"Las lesiones son feas sin duda. Me han tocado salteadas pero varias de mucho tiempo. Yo pensaba que en cada lesión que tenía me iba a recuperar e iba a volver a jugar. Hasta que me tocó la del tobillo, que es la que me terminó sacando de la cancha", repasó quien actualmente es el DT de la Reserva del Xeneize en diálogo con Goal. Y reveló: "Si no fuese por el tobillo, yo estaría jugando".

😢💔 Lo dice @sebabattaglia5, les duele a todos los hinchas de @BocaJrsOficial: "Si no fuese por el tobillo yo ESTARÍA JUGANDO"



🎙 @dgabin pic.twitter.com/ySabiJlkLy — Goal (@GoalArgentina) April 16, 2020

Luego de aquel encuentro ante All Boys en 2011, Seba pasó el 2012 entre médicos y quirófanos. Hizo de todo para volver. Dicen que su deseo era jugar la una vez más. Fue imposible. "Las lesiones son feas sin duda. Me han tocado salteadas pero varias de mucho tiempo. Era hacer lo que digan los médicos y estar lo mejor posible dentro de la cancha cuanto antes. Hay que seguir y saber que te vas a recuperar. Eso pensaba yo", contó.