La despedida de Gabi es en el Metropolitano durante el Atlético - Espanyol

El ex capitán colchonero no pudo despedirse en un partido de la afición colchonera antes de su marcha al Al Sadd.

Gabi Fernández se podrá despedir finalmente de la afición del Atlético de Madrid en este partido de la 17ª jornada de LaLiga en el que el Espanyol visita el Wanda Metropolitano este 22 de diciembre.

El que fuera capitán del conjunto colchonero hasta el verano pasado no pudo tener una despedida ante la hinchada rojiblanca en un partido antes de emprender una nueva aventura profesional en el Al Sadd y el acto ha tenido que aplazarse hasta esta fecha.

"Como no pude despedirme de vosotros en el campo, me gustaría que me acompañarais el día del partido contra el Espanyol, que estaré allí y os dedicaré unas palabras para despedirme de todos vosotros", explicó Gabi recientemente en un vídeo publicado por el Atlético en redes sociales.

El Atlético podrá de esta manera organizar un acto de homenaje a Gabi similar al que tuvo Fernando Torres, que se despidió de la afición rojiblanca en el último partido de la pasada temporada ante el Eibar.