La dedicatoria más especial de Sarabia en su día más bonito con la Selección

El extremo recordó a su familia y a su padre fallecido tras su ehxibición ante Eslovaquia en la que marcó, asistió y provocó el 1-0 que abrió la lata.

Pablo Sarabia fue la gran estrella del triunfo de la Selección Española ante Eslovaquia en la Euro 2020 que cerfiticó su pase a los octavos de final del torneo. El jugador del PSG marcó, asistió y provocó el 1-0 que sirvió para desatascar el partido con un disparo que se estrelló en el larguero. El ex del Sevilla vivió su día más especial con La Roja y se acordó de sus seres queridos tras el encuentro.

"Me he acordado de toda mi familia, de mi padre, que ya no está y nos dejó hace unos años, le habría encantado verme aquí. Ha sido un año difícil para mi, no conseguí recuperar buenas sensaciones desde que pasé el covid y hoy siento mucho orgullo, mucha felicidad por volver a marcar y volver a sentir esto", explicó a pregunta de Goal tras el duelo ante los eslovacos.

La respuesta de Sarabia muestra la liberación que ahora vive el vestuario de La Roja tras haberse clasificado para los octavos de final y ha reconocido que ahora empieza una competición totalmente nueva en la que sólo importa el duelo de octavos ante Croacia.

"Ahora empieza una Eurocopa totalmente diferente. Ganar así después de dos empates da confianza al equipo. Hemos hecho tres grandes partidos y el partido de hoy es importante para la confianza de todo el grupo", sentenció.