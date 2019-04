La decisión de Gallardo que pudo haber cambiado la historia de River (y de Boca)

El Muñeco contó detalles de cómo se terminó dando su llegada a Núñez, cuando tenía todo acordado para dirigir a otro equipo del fútbol argentino.

El ciclo de Marcelo Gallardo en River está marcado, sin dudas, por dos cuestiones especiales que hicieron festejar a su gente durante los últimos cinco años: vueltas olímpicas a nivel internacional y triunfos históricos ante Boca.

Sin embargo, su llegada a la dirección técnica del club de Núñez no fue tan sencilla como más de uno podría imaginar. De hecho, horas antes de confirmarse su arribo al banco riverplatense, el Muñeco estuvo muy cerca de elegir un camino que hubiese cambiado la historia moderna de River y, a su vez, de Boca.

"Estuve a segundos de una toma de decisión, de una respuesta, de decir 'sí acepto' o de tomarme 24 horas", arrancó contando Gallardo, en declaraciones a JPV Podcast, respecto a las charlas que mantuvo con a mediados de 2014, antes de llegar al Millonario, y agregó: "Ameritaba meditarlo con mi almohada. Fueron dos años desde que yo dejé de entrenar en Nacional hasta volver a trabajar. En ese momento, de las posibilidades que tenía, Newell's me había parecido muy interesante desde la idea, de lo que ellos hacían como metodología de trabajo".

"En mi regreso de San Nicolás a Buenos Aires, paré en Cardales a visitar a unos amigos de la Selección colombiana y ahí recibí un mensaje de Enzo (Francescoli) contándome lo que había pasado con Ramón y que existía una posibilidad. Yo le dije que no podía esperar al lunes porque tenía que responder sobre otra propuesta, y ahí se dio todo rápido", aseguró el DT oriundo de Merlo, y concluyó: "Las cosas tienen esos momentos inesperados. No estaba dentro de mi radio, no lo esperaba. Lo había visualizado, no sabía para cuando, pero a veces las cosas se presentan así".