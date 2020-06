La crisis del coronavirus tiene a futbolistas de Temuco sin sueldo alguno

Canío acusó a los dirigentes de "no querer llegar a ningún acuerdo" para luego confirmar que no todos en el plantel tienen ahorros en el seguro.

El fútbol en continúa a lejanos dos meses de retornar de manera oficial y en Deportes Temuco se vive un drama: hay jugadores sin pago mensual y otros que están recibiendo incluso la mitad del sueldo mínimo del país, luego de que la directiva liderada por el ídolo nacional Marcelo Salas se acogiera a la Ley de Protección al Empleo.

Cristián Canío relató en La Tercera que “está difícil la cosa. En abril recibí $ 200 mil (250 dólares), en mayo $160 mil (200 US) y el que viene será menos. Afecta mucho. La mayoría de los jugadores tenemos que pagar cosas. Sabemos la situación que estamos pasando como país, sabemos que el país no está bien, pero los dirigentes se fueron al extremo de no querer llegar a ningún acuerdo, de no querer hacer nada por los jugadores".

El referente del Pije explicó que en la novena región hay casos parecidos al del colocolino Nico Blandi, que no están recibiendo nada, pero que en su caso es porque ya habían gasado sus ahorros: "Saco tan poco porque no tenía nada en el seguro de cesantía. Lo cobré el año pasado, en enero. Por eso recibo tan poco, pero hay compañeros que ese monto ya se lo habían gastado antes y ahora no reciben nada. Es complicado el tema". Junto a ello, remarcó que "nunca me había pasado esto, nunca había ganado tan poco, ni siquiera cuando era cadete".

La crisis pegó y fuerte en la Primera B, división en la que se mantuvo el elenco albiverde tras perder la más reciente definición de ascenso ante La Serena.