La Copa Sudamericana dejó en evidencia al plantel de Atlético Nacional

La eliminación en la segunda fase de la Copa retrató a la otra parte del problema tras la salida de Juan Carlos Osorio.

En la culpa compartida por el mal momento deportivo del Verdolaga, faltaba una evaluación final para el otro lado de la ecuación. Ya con Juan Carlos Osorio al margen y el equipo en manos de Pompilio Páez, fue el turno para que los jugadores pasaran el examen de la Sudamericana y demostrar para qué están en el equipo.

Y en pocos minutos el tema quedó bastante claro cuando , en cuestión de 10-15 minutos, le creó cinco opciones claras de gol que pudieron liquidar la serie con un marcador escandaloso y evitar la angustia que dominó al equipo uruguayo a partir del gol de Jefferson Duque.

La evaluación me permito dividirla en tres sub-grupos: los que se salvan, los llamados de atención y los encaminados a salir, salvo que haya un cambio radical de rendimiento en la parte final de la Liga, algo que parece improbable si se tiene en cuenta lo sucedido a lo largo del año.

En el primero están los pocos que mostraron algo de vergüenza deportiva, caso Andrés Felipe Andrade, Jefferson Duque, Baldomero Perlaza. De hecho, el equipo debería pedirle perdón al ‘Rifle’, pues su profesionalismo y entrega ha estado siempre en cada partido, bueno o malo, en cada victoria y derrota. Este Nacional no merece al ‘Rifle’. Duque y Perlaza, con defectos y virtudes, por lo menos mostraron que tenían sangre y no hacían parte del grupo de desconectados que anduvieron por la cancha.

En el segundo grupo caben los Quintana, Gómez, Rovira y grupo de juveniles que fueron acercados al primer equipo por convicción, caso Córdoba, Fory, Murillo, etc. Son de lo poco rescatable que le queda al club en este rubro del patrimonio. También caben los que están en deuda, pero son propiedad del club y tienen vínculos largo vigentes, caso Barrera, Candelo, Quiñones y Hernández, entre otros, porque hay que replantearse el futuro seriamente y si hay lugar o no para ellos.

En el último grupo están los próximos a terminar contrato y que no deberían ser renovados bajo ningún parámetro, sea deportivo o económico: Cuadrado, Arango, González Lasso y Palacios. No se necesita mayor explicación para justificar esta posición, más aún cuando Osorio ya no está.

En definitiva, una nueva depuración a la nómina que sumó un nuevo fracaso internacional y que si no se pellizca va rumbo a sumar otro papelón en el campeonato, ajustando tres años y medio sin celebrar la famosa estrella 17. Una más, de tantas que van y que no han podido ponerle punto final a este penoso ítem que se repite semestre a semestre, campaña a campaña, decepcionando cada vez más a una enfurecida hinchada que perdió la paciencia hace mucho.

Por último, tras la derrota ante , Yerson Candelo aseguró que los jugadores ya habían tocado fondo y que a partir del momento tenía que venir una franca recuperación. Si después de tocar fondo, quedaron eliminados ante un rival menor en Copa, imagínense donde no...