La Copa América 2021, el objetivo soñado por Messi

Con la decisión de continuar en Barcelona y buscar dar lo máximo en su club, el 10 todavía se desvive por un título con la Selección argentina.

Es muy probable que la derrota contra en la final del Mundial 2014 haya sido el golpe más duro de la carrera de Messi. Cuatro años después, en , la deuda quedó muy lejos de saldarse, con un equipo que no pasó de los octavos de final. 2022 se posiciona tan adelante en el tiempo (cuando aún no se jugó ni una fecha de las Eliminatorias sudamericanas), que todavía no parece momento para depositar ahí sus energías. Por eso, según pudo saber Goal, el 10 de la Selección argentina está tremendamente ilusionado con una competición: la 2021, un torneo que debía disputarse este año, pero fue suspendido debido al coronavirus.

Las finales perdidas en las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América son otras heridas que todavía no sanaron, pero Messi recuerda con especial dolor la segunda derrota con , por penales, en el Metlife Stadium, en Nueva Jersey, . De hecho, su imagen luego de fallar su definición que derivaría en otro partido decisivo perdido para una generación marcada por haber quedado siempre en la puerta de la gloria lo decía todo: el capitán argentino lucía desbordado, sin entender la situación. Según su punto de vista, ese equipo de Martino fue el más dominante y el que más éxito merecía. El tiempo no llegó a cerrar casi nada. Por eso, Messi toma al torneo que se jugará el próximo año -del 11 de junio al 10 de julio- entre y como uno de los grandes desafíos de su carrera.Levantar ese trofeo justo el año que se juega en Argentina sería especial para Messi.

Hay varios motores que determinan la especial atención de Messi por ese torneo. Lo primero es que, según confirman fuentes solventes consultadas por Goal, es la buena consideración que Messi tiene acerca del trabajo que está desarrollando el cuerpo técnico. El 10 del está convencido que Lionel Scaloni (quien fuera compañero suyo en la Selección argentina y con el que compartió un Mundial como jugadores, en el 2006) está haciendo un trabajo maravilloso al frente del equipo y cree que se merece la confianza del grupo.

Scaloni, de 42 años, asumió el cargo interino de la Selección argentina en la primera doble fecha posterior al Mundial de Rusia, en septiembre del 2018. Tomó el lugar de Jorge Sampaoli, un hombre que no solo no consiguió un buen funcionamiento de equipo si no que tuvo varios roces con el plantel. Una de las primeras movidas del entrenador fue dejar afuera a varios históricos como Gonzalo Higuaín o Ever Banega y convocar a una nueva generación de jugadores, entre los que se puede destacar a Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul, entre otros.

Justamente, Messi ve con muy buenos ojos a ese grupo de jugadores, que trajo aire fresco a la Selección. Aunque aún no termina de quedar claro para qué podría estar el equipo, desde su mirada es seguro que es un plantel con capacidad para competir por grandes cosas. El tercer puesto de la Copa América 2019, siendo en y con algunas polémicas que incluso derivaron en declaraciones inéditas de Messi, fue la prueba más grande.

Aunque quiere jugar el Mundial de Qatar, Messi ve ese torneo demasiado lejos y sabe que su gran objetivo ahora pasa por la Copa América, el nuevo desafío de la Selección argentina. Aún durante la conflictiva situación en Barcelona, en la que decidió permanecer en el club, como le confesó en exclusiva a Goal, el capitán se permite pensar en su Selección. Desde su punto de vista, la Copa América 2021 se plantea como su gran horizonte, su gran desafío con la albiceleste.