La confesión de un ex-River: "De Boca hubo un interés concreto", dijo González Pirez

El central reconoció que el Xeneize fue a buscarlo formalmente cuando jugaba en Atlanta United, pero el club estadounidense no quiso negociarlo.

Cuando Boca se vio obligado a encarar una profunda renovación tras la derrota en la final de la 2018, una de las opciones que barajó la dirigencia para reforzar el fondo fue casualmente un central surgido de River: el nombre de Leandro González Pirez fue uno de los que más fuerte sonó en el Xeneize durante el verano de 2019, el propio defensor llegó a hablar públicamente sobre la opción y hasta se generó una pequeña polémica por algunos posteos antiguos del jugador en redes sociales.

Sin embargo, finalmente el zaguero se quedó en y quien terminó llegando a la Ribera fue Lisandro López. ¿Qué fue lo que pasó? Poco más de un año después, el actual futbolista de de Tijuana reconoció que la historia fue mucho más que rumores y explicó por qué no se puso la azul y oro: "Hubo un interés concreto, llamaron a Atlanta para pedir un precio y les dijeron que no, que yo era intransferible. Boca ofertó igual, lo rechazaron y se terminó ahí".

El artículo sigue a continuación

En diálogo con TyC Sports, González Pirez admitió que aquella negativa por parte del conjunto estadounidense le evitó tener que tomar una decisión que asomaba incómoda por su pasado en el Millonario: "Yo no tuve que tomar ninguna decisión, la realidad es que el club no me quería dejar ir, así que no había mucho que pensar. No sé que hubiera decidido, no me puedo poner en un contexto en el que no tuve que estar. Creo que habría dicho que no, pero no lo sé sinceramente".

Más equipos

En ese sentido, el central recordó: "Leí y escuché que yo quería jugar en Boca y la realidad es que jamás dije nada, porque nunca tuve que tomar una postura. Las decisiones que tengo que tomar las evalúo con mi familia y mi representante, pero como no tuve que decidir nada tampoco me caliento por lo que diga la gente o los medios. Todo el mundo sabe de mi cariño por River y el qué dirán no me influye".