La confesión de Totti: “Cassano masacraba a sus compañeros”

El eterno capitán de la Roma describe cómo su compatriota “les tomaba el pelo” a jugadores de la plantilla.

Francesco Totti, en una entrevista con la revista Líbero, contó anécdotas increíbles de Antonio Cassano, de los años que compartieron plantilla en la . “Masacraba a sus compañeros”, reveló el eterno capitán, dando detalles insólitos.

“Les tomaba el pelo. Bueno, no les tomaba el pelo, sino que les masacraba directamente, que es algo diferente”, recordó el 10. Y agregó: “Salvo a mí, a Batistuta o Samuel, a los demás los masacraba. Zebina, Delvecchio, Tommasi… Cuando ellos fallaban un pase, les decía ´eres un paquete, vete a trabajar en la farmacia´. Te hacía comprender qué personalidad tenía. Él era joven y se encaraba con gente de 30 años. Es cierto que se equivocaba porque hay que respetar siempre, pero le conocíamos y ya sabíamos cómo era. Lo aceptábamos simplemente. A veces, incluso, era exagerado porque no tenía límites, filtros, frenos. Cuando comenzaba, no terminaba”.

Totti comentó además que Cassano era como su “hermano menor” en esa etapa. “Vino a la Roma por mí, porque dijo que yo era su ídolo. Estaba la Juve que lo quería, pero él eligió la Roma. Quería jugar conmigo, estaba enamorado de mi fútbol. No tuvo una infancia fácil. Así que, cuando llegó a Roma, me lo llevé a casa con mis padres. Cassano es bueno, honesto, un tipo alegre, aunque a veces se metía en algún follón. Fíjate en su etapa en Madrid. Intenté criarlo como yo sabía, porque técnicamente no hacía falta. Él era sin duda uno de los mejores del mundo. Técnicamente, el mejor, quizá. Diferente. Tenía una fuerza física enorme”, añadió.

Por otra parte, el ídolo romano recordó también cuando su compañero discutía con Fabio Capello, el por entonces entrenador: “Han discutido millones de veces. Se perseguían el uno al otro en medio del entrenamiento. He visto escenas increíbles, pero Fabio le amaba porque sabía que era un fenómeno. Capello quería buenos jugadores, con carácter, y Cassano lo era”.