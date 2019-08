La confesión de Neymar sobre el 6-1 al PSG: "Prometí dos goles"

En una entrevista con DAZN, el brasileño dio detalles inéditos sobre cómo se definió aquel histórico partido de la Champions.

Camp Nou, 8 de marzo de 2017. El vence al 6 a 1, en uno de los partidos más espectaculares que se recuerden en la , dando así vuelta la serie por los octavos de final (en , el conjunto de París había ganado 4 a 0). En aquel partido, si bien los últimos flashes se los llevó Sergi Roberto, el autor del gol agónico, Neymar fue la gran figura de la noche. “Ese día, había prometido dos goles”, afirmó el brasileño en una entrevista exclusiva con DAZN, en la que reveló detalles inéditos de aquel juego.

Los detalles de aquel partido

"Dos de mis amigos dijeron que el PSG tenía un gran equipo, y que ya se habían clasificado, y esto y aquello. Pero me levanté y les dije 'Ustedes son mis amigos, trabajan conmigo, pero parece que no creen que podamos cambiar este juego. Revertiremos esta situación y les prometo dos goles'. Habíamos entrenado en la mañana y vi la cara de cada jugador. Todos estaban felices, nadie estaba deprimido o preocupado por revertir la situación contra el PSG. Sabíamos que sería muy difícil revertir el juego", empezó narrando el delantero. Y así continuó: "Nuestra conversación fue sobre jugar al fútbol, ​​ya que siempre había sido el juego de Barcelona, el de mostrar un buen fútbol, ​​convertir un partido de fútbol en un espectáculo. Sabíamos que ganaríamos. No sabíamos si pasaríamos a la siguiente ronda, pero sabíamos que ganaríamos porque sabíamos que jugaríamos nuestra parte muy bien".

Neymar resaltó además que "cuando comenzó el juego, comenzó con un ambiente diferente”. Y lo argumentó de este modo: “Estaba desafiando a todos, corriendo más que nunca. Fue uno, si no el partido más grande en el que he jugado y uno de los más emotivos".