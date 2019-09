La confesión de Lucas Hernández: “Forcé seis partidos con el Atleti antes de mi lesión”

En una entrevista con L´Equipe, el actual defensa del Bayern Munich contó cómo fueron sus últimos meses en Madrid.

Lucas Hernández vive hoy una realidad muy distinta a la de hace algunos meses. Sin embargo, en una entrevista con L´Equipe, el actual futbolista del Bayern Munich quiso acordarse de su pasado y revivió cómo fueron sus últimos días en el , una salida que definió como “muy complicada” y no deseada, por supuesto.

“Forcé seis partidos con el Atleti antes de mi lesión”, aclaró el francés, quien volvió este mes a ser convocado por su Selección. Y desarrolló luego una explicación más amplia: “La salida del Atlético fue muy complicada. Especialmente, en esas condiciones, lesionado y sin terminar la temporada. Pero forcé la rodilla al máximo entre octubre y noviembre para llegar lo más lejos posible con el club. Eso es lo que me dijo el cirujano cuando me operaron. Me hubiera gustado jugar hasta final de temporada”.

El defensor, de 23 años, sostuvo además que se sintió muy seducido por el Bayern para cambiar de aire: “Cuando vino la oferta, mi mentalidad cambió por completo. Es un club histórico, uno de los más grandes del mundo. Sólo tengo 23 años y tengo un buen historial, pero quería ganar más títulos y el Bayern es una máquina ganadora”.

Por otra parte, el fichaje más caro de la historia del fútbol alemán, con respecto a su vuelta al seleccionado francés después de once meses, explicó que estando en la se le abren más oportunidades. “El Bayern es el club que más representantes lleva a la convocatoria de . Con Pavard, Coman, Tolisso y yo más la llegada de Cuisance, somos uno de los equipos que más franceses tienen en Europa”, subrayó. Y añadió: “Es normal, ya que el Bayern es uno de los mejores equipos del mundo y es bueno que lleve convocados a varios campeones del mundo”.