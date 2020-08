La cláusula de Diego Carlos sí intimida a los grandes de la Premier League

Ni siquiera los clubes de la Premier podrían hacer frente a su fichaje si en Nervión piden 75 kilos. Arsenal y Tottenam lo siguen pero no a ese precio

El se frota las manos un verano más ante el buen rendimiento que han ofrecido los fichajes realizados por su director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi". La nueva plantilla ha cumplido el objetivo en pero también puede rendir en lo económico fuera del campo como se está demostrando en los primeros coletazos del mercado de fichajes aunque ninguna operación se va a cerrar hasta que terminen de disputar la UEFA .

En el césped han llamado la atención Diego Carlos y Lucas Ocampos pero no sólo para los sevillistas, también para los clubes de toda Europa. Desde , el central brasileño ya ha sonado para todos los grandes del campeonato pero una cosa es el interés y otra cosa es que estén disposición de abonar los 75 millones de euros en los que se tasa al central. La cláusula de rescisión del ex del ofrece ahora mismo un as en la manga a la directiva que preside Pepe Castro para forzar que el jugador se quede o que paguen el precio más alto posible.

Según ha podido saber Goal, Diego Carlos ha llamado la atención de , , , y pero ninguno de ellos tiene ahora mismo ventaja para ficharle y el club de Nervión tiene la sartén por el mango. El club con el que se le ha relacionado más recientemente es el Arsenal, sin embargo, las arcas del Emirates no podrían afrontar una operación que se vaya a los 75 millones de euros después de volver a quedarse fuera de la y sin sus ingresos por derechos de televisión.

Los Gunners mostraron interés en el jugador desde febrero y marzo pero no podrían sacarlo del Sánchez-Pizjuán a menos que el Sevilla aceptase negociar. Una situación parecida vive el Tottenham. El club que dirige José Mourinho tiene buenos informes de Diego Carlos pero como ha contrastado Goal, su tope a la hora de fichar un sustituto para Jan Vertonghen no podría exceder los 50 millones de euros.

Diego Carlos gusta pero no es una prioridad para City, Chelsea y Liverpool

El Liverpool, flamante campeón de la Premier League, considera que tiene el centro de la zaga cubierto con Van Dijk, Joe Gomez y Joel Matip a pesar de la venta de Dejan Lovren al Zenit y el club red no tiene como prioridad fichar a un central y mucho menos por el precio de la cláusula de Diego Carlos.

Sí que tienen como prioridad fichar a un central el Chelsea y el Manchester City. Sin embargo, el City, según ha podido confirmar Goal, quiere fichar a un central y más aún si John Stones o Eric García se marchan pero la prioridad para el club de Pep Guardiola es el central del Nápoles Kalidou Koulibaly aunque también manejan buenos informes del sevillista.

En el caso del Chelsea, el de central es uno de los puestos que ha podido reforzar Frank Lampard. Sin embargo, el conjunto blue tiene varios frentes abiertos y su prioridad ahora mismo es cerrar los fichajes del atacante Kai Havertz del y de Ben Chilwell del , dos operaciones que van a elevar el nivel de gasto del club y que harán que el resto de operaciones dependan de lo que se pueda ingresar por jugadores que están en la rampa de salida como Emerson, Marcos Alonso, Kepa o incluso Kanté. De momento, ni la poderosa Premier League llega a lo que cuesta Diego Carlos.