La Champions para el Valencia, la pedrea para Sevilla y Getafe y el "gordo" para el Espanyol

Los leones se quedan fuera de Europa League tras caer por 2-0 en Sevilla. Los periquitos se cuelan séptimos y los che acaban con el sueño del Getafe.

2018-2019 ya ha finalizado para muchos equipos de Primera División pero la jornada 38ª estuvo cargada de emoción para decidir qué equipos acompañarían al , al y el en Europa la próxima temporada. Finalmente, el jugará la , y estarán en la UEFA y Athletic y se quedaron a las puertas.

EL VALENCIA, A LA CHAMPIONS LEAGUE

El Valencia hizo los deberes venció por un cómodo 0-2 al en el José Zorrilla con los goles de Carlos Soler y Rodrigo y tras una temporada llena de altibajos acaba cumpliendo con nota tras quedar cuarto, que era el objetivo del club, y llegar a las semifinales de la Europa League. La guinda podría llegar aún con la , donde disputa la final contra el Barcelona en el Benito Villamarín el próximo 25 de mayo.

La cruz de la moneda es para el Getafe que no pasó del empate (2-2) ante el y no pudo culminar la temporada con la clasificación para la máxima competición continental. No obstante, la increíble temporada del equipo de Bordalás les sirve para volver a Europa y acabar quintos. Un año histórico que acabó con un sabor agridulce que no debe empañar el milagro azulón.

El Sevilla hizo los deberes y ganó al Athletic por 2-0 con tantos de Ben Yedder y Munir pero los resultados de Valencia y Getafe le dejaron sin opciones de ser cuarto. Al menos evita jugar las eliminatorias previas de la UEFA Europa League. No obstante, el club de Nervión, que fue cuarto durante un buen tramo de la temporada desperdició la ocasión de volver a la Champions y la temporada de altibajos invita a una revolución total en verano.

EL ESPANYOL IRÁ A EUROPA LEAGUE; ATHLETIC Y REAL, A LAS PUERTAS

El triunfo del Sevilla ante el Athletic, sumado al triunfo delpor 2-0 ante la Real Sociedad hace que el gran favorecido del trío de aspirantes a la séptima plaza sea el conjunto periquito, que fue el más efectivo en el tramo final de la temporada. Rubí superó momentos duros y llevó al equipo, capitaneado por los goles de Borja Iglesias, de vuelta a Europa.