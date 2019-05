La carrera de Jurgen Klopp como entrenador: equipos, títulos y logros

El entrenador alemán se ha convertido en una estrella de los banquillos con mucho carisma, buenos resultados y un fútbol frenético

Jurgen Klopp es la enésima demostración de que un entrenador también puede ser una estrella. En el , uno de los grandes clubes del mundo, está demostrando lo que ya apuntó en el principio de su carrera. Es carismático y brillante, sus equipos juegan con vértigo y es el último en la estirpe de entrenadores de gran fama que tuvieron una carrera futbolística más bien discreta. Ahora se enfrenta al en las semifinales de con un objetivo: retornar a la final un año después de perderla contra el .

¿Cómo llegó Klopp a ser uno de los principales técnicos del mundo? ¿Cómo consiguió este alemán pasar del a un banquillo de un club con cinco Copas de Europa? Este es el historial de Klopp y los méritos que le han hecho una figura relevante en el fútbol mundial.

Mainz05 (2001-2008)

Klopp jugó casi toda su carrera en el Mainza05, un equipo pequeño que militaba en la 2. Era uno de los favoritos de la grada, pero nunca llegó a despuntar o a jugar en la más alta división. Pocos meses después de retirarase en 2001 la directiva le ofreció el puesto de entrenador del primer equipo tras el despido de Eckhard Krautzun. Desde el principio la relación fue idílica, venció su primer partido contra el Duisburgo (1-0) y seis de sus siete primeros encuentro con el equipo. Lo que parecía un seguro de descenso se enderezó hasta la salvación.

Fue en el segundo año, con ya todos los poderes como técnico, cuando Klopp dotó al Mainz del estilo que le ha hecho célebre en el fútbol mundial. Presión alta y contragolpes vertiginosos. Las dos primeras temporadas completas cambiaron la fisionomía del Mainz, convirtiendo un equipo que temía por su permanencia en otro que rondaba el ascenso. Por fin, en 2004, logró quedar tercer y conseguir así un hito histórico, el primer ascenso del club a la Bundesliga.

El salto a la máxima categoría fue drástico, el Mainz era el club más modesto, pero poco importó. Metió a su equipo undécimo en sus dos primeras temporadas en la Bundesliga, en la segunda llegó incluso a meterse en la UEFA en la temporada 2005/2006. Un año más tarde descendería, pero Klopp no se marchó, se mantuvo un año más en el club y solo lo dejó al ver que no conseguía de nuevo el ascenso del Mainz05 un año más tarde.

(2008-2015)

Su buen hacer en el Mainz05 convirtió a Klopp en uno de los nombres de moda en el fútbol alemán. El Bayern le tanteó, pero quien de verdad le quiso fue el Borussia Dortmund. El equipo, campeón de Europa, quería volver a ser grande y su técnico lo consiguió confiando ciegamente en un equipo muy talentoso y tremendamente joven

En sus dos temporadas el Borussia mostró una clara mejoría con respecto a años anteriores, pero fue a partir de 2010 cuando el equipo realmente despegó. Venció dos veces seguidas la Bundesliga (2010/2011 y 2011/2012) y lo hizo batiendo todos los récords del club y pasando por encima del Bayern, tradicional dominador del campeonato. La segunda de sus ligas estuvo acompañada por la copa alemana, consiguiendo así un histórico doblete.

Un año más tarde, Klopp demostró que también era fiero más allá de . El Borussia no empezó bien la temporada -aunque terminaría segundo- pero en Europa demostró desde el principio de la temporada 2012/2013 su capacidad para mostrar equipos competitivos. Pasó en un grupo con el , el Real Madrid y el , fue pasando rondas y en las semifinales batió sin clemencia al Real Madrid de Jose Mourinho, con una actuación mítica de Lewandowski. En la final, contra el Bayern, pudo la mayor experiencia de los muniqueses que se impusieron por 2-1 con un gol de Robben al final.

Sus dos últimas temporadas en Dortmund fueron menos espectaculares, especialmente la final, en la que solo consiguió quedar séptimo. Igualmente, se había convertido en uno de los entrenadores más codiciados del panorama mundial.

Liverpool (2015-2018)

A Klopp no le faltaron opciones, era uno de los técnicos de moda, pero de algún modo era lógico que escogiese el Liverpool. Un club grande, pero que podía dejar a otros de favorito, con más carisma que pasado reciente y sus mejores días muy atrás en la memora. El reto era enorme, devolver a un club que muchos ven como el más grande de a lo más alto. Y desde el primer día se puso a ello. En su primera temporada no lo logró en la Premier League, pero sí dio muestras de lo que estaba por venir colocando al equipo en la final de la UEFA en la que sucumbió contra el .

Desde ahí, todo crecimiento. En las dos temporadas siguientes devolvió al equipo a la cuarta posición, la última que da lugar para la Champions League. En Europa, en la temporada 2017/2018, logró que su Liverpool retomara la gloria europea. Metió a los 'reds' en la final y estos perdieron contra el Real Madrid en un partido loco marcado por la lesión prematura de Salah y los fallos del portero Karius.

Un año más tarde, Klopp ha vuelto a demostrar que lo suyo no tiene nada de casualidad. El equipo se encuentra todavía con opciones de lograr la Premier, que compite a cara de perro contra el Manchester CIty de Guardiola. Es más, en cualquier otra temporada, con los números que está sacando este Liverpool, serían campeones con cierta facilidad. No este año, la pelea se ha hecho todavía más difícil. Además, Klopp no se ha conformado con la liga, nunca lo hace. Su paso por Europa también está siendo para recordar y ya se encuentra en semifinales de la Champions contra el Barcelona. El alemán tiene ya la admiración plena del mundo del fútbol, pero un título como es le puede poner en un punto todavía más alto.