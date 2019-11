La bronca de Sergio Ramos por el día del Clásico: “Los únicos perjudicados somos nosotros”

En la previa del partido entre España y Malta, el capitán de La Roja tocó también varios temas de actualidad.

En una rueda de prensa, correspondiente a la previa del partido entre y Malta, Sergio Ramos aprovechó para quejarse sobre el día y el horario del próximo Clásico frente al (el conjunto merengue tendrá 29 horas menos de descanso que el club catalán). “Los únicos perjudicados somos nosotros. Es una pena que el partido no se jugase en la fecha establecida. No depende de nosotros. Pero si los dos equipos jugásemos el mismo sábado, pues no hubiese habido ningún tipo de beneficio para uno ni para otro”, comentó el defensor del . Y agregó, haciendo público un pedido: “En este caso, salimos nosotros perjudicados. Todavía hay un margen de movimiento para modificarlo. Y nosotros, como madridistas y como perjudicados, esperemos que así sea”.

Además, el capitán de La Roja repasó otros temas de actualidad.

Su posible participación en los : “Me hace ilusión representar siempre a España. Como a Piqué, todos los jugadores que pudieran disputar unos Juegos Olímpicos con España, lo harían. Primero hay una y luego ya se verá. Pero me ilusiona porque es algo que nunca he vivido”.

La despedida de Villa: “Es leyenda, uno de los mejores jugadores de España y del mundo. Le doy la enhorabuena por su carrera y por todo lo que ha dado por España y por los equipos en los que ha jugado”.

La Supercopa en Arabia Saudí: “Los futbolistas no somos las personas idóneas para decidir ese tipo de cosas. No podemos hacer nada al respecto. Al final, jugamos donde deciden los que están arriba”.

El Caso Bale: “Cualquier cosa que pueda decir generará un titular que enturbiará el vestuario. Es un tema del club. A mí lo que me alegra es que vuelva a jugar”.