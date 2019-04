La bronca de Mbappé: “Podemos perder, pero no de este modo”

El delantero se mostró muy enojado tras la goleada del Lille frente al PSG por 5 a 1. “Hemos jugado como debutantes”, agregó.

Esta vez no exhibió su tierna y característica sonrisa. Kylian Mbappé, tras la goleada del frente al (5 a 1), estalló de bronca. Un enojo que no ocultó ante el micrófono de Canal Plus: “Podemos perder, pero no de este modo”.

La sorprendente goleada del Lille

El delantero, actual máximo goleador de la , fue muy crítico con su actuación y con la del resto del equipo. “Hemos jugado como debutantes”, manifestó, con su rostro serio. Y añadió: “Hay que reconcentrarse en esto porque nos quedan algunos partidos por delante”.

PSG, con 31 fechas disputadas (una menos que el Lille, su único escolta), lidera el torneo francés con 81 puntos, sacando una diferencia de 17 unidades con el segundo.