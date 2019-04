La bronca de Gallardo: ¿qué le dijo el DT a Ferreira al final del partido con Aldosivi?

Sobre el cierre del 1-1 con el Tiburón, el pibe de River pateó al arco un tiro libre que pedía centro y el Muñeco lo encaró en pleno campo de juego.

Se terminaba el partido en Mar del Plata y River tenía una última ocasión para meter la pelota en el área de e ir en busca del triunfo. Los centrales cruzaron todo el campo de juego y se unieron al ataque, para esperar el envío de Cristian Ferreira que llegaría desde la izquierda. Sin embargo, el juvenil decidió patear el tiro libre al arco. Desde una posición incómoda para el remate, mucho más favorable para el centro: la pelota se fue lejos. Y Marcelo Gallardo explotó.

Apenas finalizó el encuentro con el 1-1 final, el Muñeco se metió en la cancha para saludar a todos sus futbolistas, menos a uno: el DT encaró al juvenil y le preguntó qué había querido hacer, sin siquiera advertir que el pibe le había extendido la mano en busca de un apretón. Al escuchar la respuesta, el entrenador se dio media vuelta, más ofuscado que antes, y siguió con su ronda de felicitaciones, mientras Ferreira lo miraba sorprendido.

El artículo sigue a continuación

"Le pregunté si le pegó al arco, porque estaba en una posición bastante difícil y nos hubiese venido bien tirar la pelota al área. Y me dijo 'sí, le pegué al arco' con una naturalidad... Como si la fuera a clavar desde allá. Le pega bien, pero no desde ahí...", explicó Gallardo tras el encuentro.

En diálogo con TNT Sports, de todos modos, el técnico del Millonario también destacó la personalidad del pibe: "Lo bueno es que se tenga la confianza para tomar decisiones. Con el tiempo lo va a ir corrigiendo y sabrá cuáles son las mejores que puede tomar, es joven y tiene que aprender. Tiene que saber que no se debe reiterar en una sola opción que es su gran pegada. Hay otras alternativas".

En ese sentdo, el DT explicó: "Le tengo mucho aprecio y me parece un jugador muy talentoso. Le seguiré dando posibilidades para que mejore en su juego. Necesita tiempo, tiene que observar y escuchar, a los 20 años no sabemos todos. El tiempo y la madurez te dan esas posibilidades, no es lo mismo tener 10 partidos que 20 o 50".