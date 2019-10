La afición sin Clásico: ¿Qué han hecho los jugadores de Barça y Madrid mientras?

Millones de aficionados se han quedado sin poder disfrutar del Clásico entre y . Las tensiones que se viven en Catalunya y la manifestación prevista hicieron que el Comité de Competición decidiera aplazar el partido de este sábado 26 de octubre (13:00) al 18 de diciembre.

Eso hizo que los entrenadores de ambas plantillas optarán por conceder el dia libre a sus jugadores y estos no desaprovecharon la oportunidad para hacer otras cosas que poco o nada tienen que ver con el fútbol.

Por ejemplo Griezmann se fue a a presenciar el Nets-Knicks. Antoine es un gran amante del baloncesto norteamericano y siempre que puede decide viajar.

Otro que se marchó fuera de fue Arthur Melo quien se marchó a con su pareja. Otro que aprovechó que no hubiera partido fue Arturo Vidal quien jugó a los bolos con sus seres queridos.

En el Real Madrid Casemiro optó por jugar al FIFA y y Vinicius pasar un rato con su sobrino en un momento enternecedor.

También en familia pasó Marcelo el día sin Clásico jugando con sus pequeños al fútbol.

Arthur in Roma pic.twitter.com/Oz26BDUHDV

Umtiti on Instagram...Aww! Big Sam with Semedo's new born baby 😍. pic.twitter.com/mTS0mVBatS