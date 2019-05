La afición del Ajax se despide espectacularmente de Frenkie De Jong con cánticos y vítores

El mediocampista, que la próxima temporada jugará en el Barcelona, jugó el último partido en casa con su club

Se marcha Frenkie de Jong, un ídolo del Ajax. Y eso que ayer cumplió 22 años. En Amsterdam están acostumbrado a que el ciclo de sus jugadores sea corto, que las grandes economía les desarbole los mejores proyectos. El interior se va al , pero lo hace dejando atrás una temporada memorable, de esas que nunca se olvidan. Campeones de la y también semifinalistas en la Champions muchos años después. Todo un éxito.

Por eso mismo, de Jong, como sus compañeros, salió en olor de multitudes del Johan Cruyff Arena. Con la corbata algo floja y una maletita que le acompañaba, se asomó a la terraza del estadio y allí miles de aficionados corearon su nombre. Él les recompensó demostrando que es un 'ajacied' más, con una bufanda al viento y coreando las canciones que se escuchan en la grada.

Antes de esa euforia, y asumiendo que el título está prácticamente hecho, tuvo tiempo para hablar con un poco más de calma. "No somos todavía campeones, pero probablemente lo seremos el miércoles. No podemos celebrarlo hasta que no esté cerrado, pero sabemos cómo están las cosas. Ha sido un último partido en casa genial para mí", cuenta el nuevo fichaje de los azulgrana.

"Ha sido difícil superar el golpe de la , creo que es injusto, aunque ellos también mereciesen pasar", decía el joven jugador. "Es todavía una herida abierta, pero respondimos bien", continuaba el mediocampista.

"Contra el tendríamos que haber jugado más nuestro estilo, peor fue mala suerte que ellos marcasen en los últimos segundos", recordaba. "Espero que ganemos el miércoles, me hubiese gustado terminar con tres premios, pero en todo caso ha sido una gran temporada", concluyó De Jong, que también es campeón de la Copa Holandesa este año.