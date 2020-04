La advertencia de Saviola a Lautaro en Goal: "Jugar con Messi parece fácil pero no lo es"

En una charla exclusiva, el Conejo aseguró que el delantero de Inter sería un gran refuerzo para el Barcelona, aunque avisó: "No es fácil encajar".

Javier Saviola atendió a Goal a través de Instagram en una charla distendida en la que se refirió a muchas cuestiones, entre ellas a la posibilidad de que su compatriota, Lautaro Martínez, pueda ingresar en el , el que fuera el primer club del ex de River cuando dio el salto a Europa. El Conejo elogió al delantero del Inter y consideró que "tiene muchísimo por recorrer y mucha proyección, viene jugando a un nivel muy alto".

Sin embargo, también advirtió: "Sabemos lo que significa estar al lado de Suárez, Messi y otros grandísimos jugadores. No es fácil jugar con ellos". En ese sentido, Saviola recordó: "En su momento Dybala dijo que era difícil con Messi y yo lo apoyé porque requiere de una concentración alta, estar a su ritmo".

Porque para el ex de Barcelona y , entre otros equipos, jugar junto al rosarino "parece fácil pero no lo es". De todas formas, también se mostró partidario a la llegada de Lautaro al club blaugrana: "Sinceramente, para mí es un jugador que puede venir bien para el Barcelona". De todos modos, aclaró: "Sespués hay otras cosas que hacen que pueda triunfar o no".

