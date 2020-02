La admiración que siente Messi por Simeone: “Hizo un trabajo espectacular en el Atlético”

El 10 del Barcelona habló sobre su compatriota, de la sanción al Manchester City y de los rivales más difíciles de la Champions.

En la entrevista con Mundo Deportivo, Lionel Messi le dedicó también varios elogios a Diego Simeone. “Me parece que hizo un trabajo espectacular en el Atlético. Año tras año, se va renovando el equipo, van y vienen jugadores, y sigue sacando rendimiento con una idea de hace muchísimo tiempo en la que los jugadores están convencidos de lo que hacen. Por eso rinde y tiene mucho mérito estar tantos años y siempre compitiendo”, manifestó el 10 del , declarando así toda la admiración que siente por el Cholo.

El rosarino, además, comentó que no le sorprendió la victoria del conjunto colchonero frente al , por el partido de ida de los octavos de final de la : “La verdad es que no sorprendió. El día del sorteo hablábamos en el vestuario que sería muy igualado porque el Atlético compite mucho en esta competición. En duelos de dos partidos, es muy fuerte y lo demostró otra vez, que van a competir y van a estar ahí”.

Por otra parte, Messi opinó sobre la sanción que recibió el , que no podrá participar de la Champions durante dos años. “Es sorprendente porque nadie pensaba que podía pasar una cosa así, tan potente”, subrayó. Y añadió: “El París pagó una multa o no sé cómo fue al final. Si al final es que el City no juega la Champions por lo que es, los jugadores, el club y el dinero que gasta va a ser raro”.

Y, sobre los grandes rivales que le esperan en Europa, La Pulga se animó a dar sus candidatos a quedarse con el trofeo, a pesar de que “todos son complicados y difíciles”. Para él, “Liverpool, , París y Madrid son los más fuertes hoy por hoy”.