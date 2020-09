Kylian Mbappé le pide más fichajes al PSG

El delantero francés cree que el club se debe reforzar más para poder dar el paso definitivo de ganar la Champions League.

Aún duele en París la final de perdida ante el Bayern de Múnich. Mbappé ha concedido sus primeras declaraciones tras la derrota en Lisboa y, aunque se muestra satisfecho por el rendimiento del equipo, cree que hace falta reforzar el equipo para dar ese paso definitivo que les pueda llevar a ser campeones de Europa.

"Para progresar hay que fichar bien, hay que comprar jugadores. Espero que tengamos buenos jugadores esta temporada", aseguró el astro galo a Telefoot.

Volviendo la mirada atrás, Mbappé quiso recordar el rendimiento del en la última Champions League, en la que se quedaron a un paso de ser campeones. "Por supuesto que soy optimista con que ganemos la Champions. Tenemos que hacerlo y tenemos que creer, porque si no lo creemos, nadie lo va a creer por nosotros. Muchos equipos han perdido una final y han ganado el año después. Obviamente, el PSG creció con esta final. Antes, teníamos el bloqueo de cuartos de final, ahora lo hemos roto".

Por último, el atacante habló de su estado físico, ya que la Champions la jugó sensiblemente mermado físicamente. "Todavía me duele el tobillo, pero va a estar así durante muchas semanas. Quería jugar la Champions a toda costa, la plantilla me cuidó: ahora es cuestión de tiempo. ¿Estoy en forma para el martes? Todavía me estoy preparando para jugar pero el entrenador lo decidirá. Si juego, sería muy feliz: jugar para mi país, no hay nada más bonito".