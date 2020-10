Kubo no termina de agarrar la camiseta de titular en el Villarreal

El nipón tuvo más de media hora ante el Valencia, participó en el gol de la victoria pero acabó siendo expulsado tras dos tarjetas evitables.

Take Kubo ha sido el protagonista de las últimas horas en el . El japonés fue uno de los fichajes estrella del club de Castellón pero hasta ahora no se ha ganado un hueco en el once titular de Unai Emery y el empezaba a preocuparse por la falta de minutos en su cesión.

Este domingo en la vuelta de , Kubo, que venía de jugar dos amistosos con su selección, volvió a empezar el partido como suplente por detrás de Chukwueze. Sin embargo, esta vez el técnico vasco si le dio minutos decisivos y lo sacó a falta de media hora para el final y con el partido aún por resolverse con 1-1 en el marcador.

Detalles para la esperanza y una expulsión evitable

El nipón salió para agitar el partido y se puede decir que lo consiguió, ya que participó en la jugada del 2-1 que anotó Dani Parejo. Además, dio 8 pases y 7 de ellos llegaron a su destino y tocó el balón en 14 ocasiones aunque perdió 4 balones.

Además, Kubo acabó protagonizando una de las pocas noticias negativas del partido para el Villarreal, que ya que en apenas 28 minutos en el campo fue expulsado por doble amarilla. Las ganas de ayudar al equipo le pasaron factura segunda falta en el tiempo de descuento fue evitable aunque la amonestación pudiera parecer rigurosa.

Tras esta roja, Kubo será baja en la visita al del próximo domingo aunque por suerte para él, el Villarreal debuta este jueves ante el Sivasspor en la fase de grupos de la UEFA y parte con muchas opciones de ser titular por primera vez.

Como ya publicó Goal, el Villarreal vive con tranquilidad la situación, el club sostiene que la cesión con el Real Madrid no puede romperse porque han pagado por la misma y en el club confían en el criterio de Unai Emery para ir dando minutos a Kubo, que tiene talento pero no deja de tener 19 años y sólo un año de experiencia en la élite.