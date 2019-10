Kubo, el protagonista del Mallorca-Madrid: “Messi siempre fue mi ídolo”

Takefusa Kubo juega en el donde está cedido por el . El japonés concedió una entrevista Marca en la que habló del duelo liguero entre su equipo y el club donde juega.

“El ídolo de mi infancia siempre ha sido Messi , no sé cuántos años tiene ahora, pero es increíble que siga marcando tantos goles. En persona no le conocí, aunque cuando era pequeño le pedía autógrafos en La Masía”.

El nipón salido de la cantera azulgrana, recuerda esa etapa en la que se le comparaba con Messi, algo que le agradaba.

“ Es un honor que te comparen con un futbolista tan grande , pero a mí todavía me falta un montón para ser como él algún día”.

Kubo también se refirió a Ansu Fati, el futbolista de moda que triunfa en el tras su imparable irrupción en el fútbol español.

“Jugamos juntos, también con Eric y otros. Yo le daba pases y él marcaba. Es muy bueno que haya canteranos jugando en el primer equipo como Fati o Aleñá”

Kubo explicó por qué se decidió a fichar por el Real Madrid tras la sanción al Barcelona que le afectó de lleno y por la que tuvo que abandonar .

“Me gustó mucho la intención del Real Madrid en el aspecto deportivo, el plan que tenían para mí durante los siguientes años, lo que pensaban para mí en el futuro. El Madrid me quiso con mucha insistencia. Eso me convenció”.