Kubo, de la alegría del debut al pedido de calma

“No me gusta que haya tanta atención puesta en mí”, afirmó el japonés, quien se presentó con la camiseta del Real Madrid en la derrota ante el Bayern.

A sus –apenas- 18 años, Takefusa Kubo está buscando un equilibrio. En Houston, en la derrota frente al Bayern Munich (3 a 1, en el amistoso correspondiente a la International Champions Cup), jugó por primera vez con la camiseta del , generando una gran alegría personal y una enorme revolución en . “Sé lo que pasa en mi país. La gente está un poco… Tienen mucha atención puesta sobre mí, y eso no me gusta mucho. No me gusta que haya tanta atención puesta en mí”, reconoció el propio futbolista tras el encuentro frente al conjunto alemán.

“Estoy muy feliz por mi debut en el Real Madrid, aunque hayamos perdido, porque perder siempre me disgusta mucho”, remarcó también con su rostro de niño y una madurez asombrosa ante la prensa. Y añadió: “Mi idea es ayudar siempre al equipo lo máximo posible”.

Kubo contó además qué le pidió Zidane antes de ingresar al campo: “Me pidió presionar, jugar rápido y a uno o dos toques. Yo estoy cómodo en la zona en la que me pongan. No tengo intención de pedir nada. Mientras pueda jugar…”

Y el centrocampista hasta se animó a opinar del Caso Bale: “No lo he despedido porque está aquí con nosotros. No sé lo que está pasando. Y no soy nadie para opinar de eso. Sólo sé que Bale es un jugador muy grande”.